La acusación particular solicita 34 años de cárcel al acusado del crimen machista de Palmeira, y el fiscal y el abogado de la Xunta le piden 25 años

Las acusaciones particular, pública y de la Xunta en el caso del crimen machista de Palmeira registrado el 19 de marzo de 2024, que supuso la muerte de la joven Andrea Melithza Iturry Alave a manos de su expareja, Jhul Dilan Príncipe Casahuaman, solicitaron la apertura de juicio oral con tribunal del jurado a través de los escritos de conclusiones provisionales. En los mismos figuran las condenas que solicita cada una para el investigado, para el que reclaman mantener la prisión preventiva hasta celebrarse la vista judicial y, de ser el caso, hasta que la sentencia condenatoria sea firme.

La acusación particular, ejercida por el abogado de la madre de Andrea Melithza, pide que se le impongan 31 años y 3 meses de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco, abusos de confianza y de superioridad y reincidencia. Y, subsidiariamente, en el caso de que se aprecie homicidio, le pide 18 años y 9 meses de prisión, y que durante la condena se le retire la patria potestad del hijo en común, y libertad vigilada por un tiempo nunca inferior a 25 años tras cumplir la pena. Igualmente, solicita la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro o residir en Ribeira y de comunicarse con la madre e hijo de la víctima durante, al menos, 10 años tras la pena de prisión.

Maltrato habitual

La privación de libertad por un periodo tres años es la que también reclama para el acusado por un presunto delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia machista, física o psíquica, hacia la que fue su pareja, y la prohibición de tenencia y porte de armas durante un mínimo de cinco años y la privación de la patria potestad de su hijo durante un mínimo de un lustro. En cuanto a la responsabilidad civil, considera que el acusado deberá indemnizar con 150.000 euros al hijo que tenía con Andrea Melithza y con 115.000 euros a la madre.

El fiscal le solicita por asesinato 22 años de cárcel, privación de la patria potestad y prohibición durante 28 años de comunicarse y aproximarse a menos de un kilómetro de la madre e hijo de Andrea Melithza y de sus domicilios, y de sus familiares hasta segundo grado, así como libertad vigilada. Y por el delito de violencia habitual le reclama 3 años de cárcel, privación del derecho a tenencia y porte de armas durante 5 años y de comunicarse y aproximarse a menos de un kilómetro a los familiares directos de la víctima por diez años. Y que el acusado deberá indemnizar al hijo con 166.790 euros y a la madre con 129.726 euros.

Por su parte, el abogado de la Xunta de Galicia le pide 25 años de prisión y libertad vigilada durante 10 años por asesinato; y en caso de que se considere que los hechos son constitutivos de un homicidio se le condene a 15 años de cárcel y libertad vigilada durante 10 años. En ambos casos, le pide la prohibición de residir en el mismo municipio y de comunicarse o acercarse al hijo y madre de Andrea durante 10 años, y que indemnice a la familia de la víctima, sin especificar cantidad.

Cierre con llaves

Las tres acusaciones relatan lo ocurrido el 19 de marzo de 2024, cuando Jhul Príncipe, armado con una navaja suiza, con el dibujo de un dragón rojo, entró en la vivienda del número 9 de la Rúa Doutor Torres, en Palmeira y, tras cerciorarse de que Andrea Melithza Iturry estaba dentro, accedió sigilosamente a su interior usando sus llaves, con las que cerró la puerta por dentro y las retiró para impedir que su expareja escapase. Añaden que la abordó y la agarró por detrás, le tapó la boca y le asestó puñaladas mortales con el arma blanca. Eso hizo que acabase con su vida También dicen que le causó múltiples heridas secundarias.

Un aspecto sobre el que hacen mención los letrados es que Andrea Melithza no tuvo posibilidad alguna de defenderse, “observando en el cuerpo de la fallecida -señala la acusación particular- únicamente dos heridas defensivas, una en el codo izquierdo, presumiblemente cuando le asestó la cuchillada en el costado, y otra en una falange de la mano izquierda cuando intentaba protegerse de las cuchilladas de su agresor; todo ello sin que exista vestigio alguno de lucha; el acusado se cercioró de que su ataque lograra el fin que pretendía, la muerte de Andrea”, precisó.

Alevosía

El abogado menciona que Andrea Melithza y Jhul Dilan se habían separado el 14 de enero de 2024, firmando de mutuo acuerdo un convenio regulador de la guardia y custodia del hijo menor en común, de año y medio, y se encontraban en proceso de recogida de los enseres personales del piso que compartieron en Palmeira y donde ocurrió el crimen. “Dada la confianza de Andrea en el acusado, este la convenció para que acudiera al piso porque en el baño de la vivienda había una mampara de ducha rota, engañándola para que creyera que unos operarios iban a acudir a arreglarla ese día y que él no podía acudir”, indica en el escrito de acusación particular.

El abogado de la madre de Andrea Melithza Iturry, al igual que el fiscal, sostiene que la joven sufrió episodios continuados de maltrato habitual durante su relación de pareja con Jhul Dilan Príncipe, indicándole expresiones como “mala madre” o “no vales para nada”, entre otras, y realizando esas manifestaciones delante del hijo en común. Además, los letrados subrayan que, además, “era una persona controladora de su expareja”. Por otro lado, la acusación particular sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que no hay duda que exista alevosía, pues “el acusado trazó un plan para acabar con la vida de la víctima sin que le dejara o existiera la mínima posibilidad de defenderse o escapar del ataque urdido por el acusado”. Y recuerda que semanas antes de los hechos, el acusado manifestó a su hermana su intención de hacer daño a alguien.

Llamadas y mensajes

De hecho, subraya que la llamó ese 19 de marzo hasta dos veces y le envió mensajes de WhatsApp -el último a las 16.50 horas- “cerciorándose de que la víctima acudiría a la vivienda, sin que en ningún momento contratara los servicios profesionales para el cambio de la mampara”. También relata que, tras recoger en la guardería al hijo que tenían en común y dejarlo en casa de su hermana, el acusado aparcó el coche de su padre a 50 metros de la vivienda de Palmeira para que la víctima no se percatase de que él estaba en la zona, dado que ella pensaba que a Jhul Dilan no podía acudir tras indicarle que no le daría tiempo. Andrea Melithza acudió en su coche, que aparcó delante de la puerta del edificio, a abrir a unos operarios que nunca fueran avisados, mientras el acusado esperó a que ella subiera a la vivienda para cerciorarse que estaba en su interior.

El abogado de la acusación particular también refiere que Jhul Dilan envió previamente al ataque un mensaje “macabro y revelador” de sus intenciones a un amigo, indicándole que “soy un demonio bru” y no volvió a contactar hasta más de media hora después con él, tras matarla, y le mandó el mensaje “sangre”. Añade que, a continuación, y sin intentar auxiliar a su víctima ni avisar a los servicios de emergencias, el acusado llamó a su hermana y a su amigo para decirles que cometió el crimen sin el menor arrepentimiento, y que en el traslado al hospital le dijo al médico que les asistió que “no me conseguí matar, pero a ella si”, lo que obligó a detener la ambulancia y motivó la intervención de los agentes que la escoltaban.

