Herida una joven conductora en un accidente de tráfico en la carretera DP-7301, entre Xarás y O Vilar por Frións, en Ribeira

El coche siniestrado, que sufrió importantes daños en su parte frontal, se detuvo en medio del carril tras impactar contra el guardarraíl Chechu Río

Una conductora, cuya identidad responde a las iniciales M.A.S., de 23 años y vecina de Boiro, resultó herida en un accidente de tráfico registrado poco antes de las cuatro de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7301, entre las rotondas de los cruces de O Vilar y Xarás, a la altura del kilómetro 3. El siniestro se produjo debido a una salida de vía de un Fiat Punto al dar una curva a la izquierda y que acabó impactando contra el guardarraíl, quedando el vehículo en medio del carril por el que circulaba.

Fueron varias personas que pasaban por el lugar las que se detuvieron a ayudar a la víctima, a la que le había quedado una pierna atrapada, pero una mujer la ayudó a liberarla. También trataron de contactar con el 112 Galicia, pero en ese momento les resultó imposible pues la operadora les indicaba que todos sus gestores estaban ocupados. De ese modo, contactaron directamente con la Policía Local y el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que movilizaron a dos patrullas y a su dotación de guardia, respectivamente.

Traslado en ambulancia

También se dio traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias, así como los integrantes del GAEM, le prestaron una primera asistencia a la víctima, que se quejaba de dolor en una pierna, el costado, el pecho y las cervicales, y seguidamente procedieron a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba atención médica y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente, y también al servicio de grúa para que proceda a la retirada del automóvil siniestrado. La circulación rodada pudo restablecerse tras sacarse el coche de la calzada y se limpió la misma.