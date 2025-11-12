La reunión con la Asociación de Empresarios de Ribeira contó con la asistencia de varios componentes del Gobierno local encabezados por la alcaldesa, Mariola Sampedro Cedida

El Gobierno de Ribeira valora la posibilidad de retomar el Bono Comercio para intentar reactivar las ventas, en particular, y la economía local, en general, así como colaborar con las maltrechas economía familiares. Así lo trasladaron varios de sus integrantes, encabezados por la alcaldesa, Mariola Sampedro, y entre los que figuraba la concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez, en la reunión que mantuvieron con la Asociación de Empresarios, que preside Francisco Martínez.

Fue un encuentro que sirvió para abordar cuestiones relacionadas con campañas de dinamización comercial, como la próxima de Navidad, en la que la patronal local ya está trabajando y en la que se anunció que contará con el apoyo municipal. En esa reunión se destacó la importancia de ese tipo de iniciativas a través de la que se busca una repercusión positiva en la economía y en la sociedad.

Ornamentación

Otros asuntos que se trataron en la reunión fueron relativas al mobiliario y ornamentación del casco urbano, comprometiéndose las autoridades municipales a reubicar determinados contenedores de basura, buscando una ubicación más idónea para intentar que no se vean perjudicados ni los negocios ni los vecinos. También se puso el foco en el feísmo debido a la cartelería obsoleta en las calles, sobre todo en bajos comerciales vacíos. La primera edila anunció que está trabajando en una campaña para la mejora estética de las calles, y que se aumentará la ornamentación vegetal. Otra de las demandas que se plantearon fue dotar de mayor luminosidad al centro de la ciudad.

Por último, otros de los temas claves que preocupan a los socios de la patronal local y se abordaron en este encuentro celebrado en la sede de la Asociación de Empresarios de Ribeira fueron la necesidad de suelo industrial, con el proyectado nuevo polígono de Pedras Vermellas, y la puesta en marcha de las obras de la variante. Los asistentes coincidieron en señalar que se trata de dos infraestructuras esenciales para la capital barbanzana y que el Ejecutivo local también calificó como "unha prioridade na que estamos traballando xa".