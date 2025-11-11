Sale a contratación por 115.974 euros y dos meses de ejecución la renovación de la traída de agua potable y pavimentación de Rúa Agriña, en Palmeira

El proyecto elaborado por los técnicos municipales señala que el pavimento asfáltico de la Rúa Agriña, en Palmeira, se encuentra en “mal estado” y su servicio de abastecimiento es “deficitario”

El Ayuntamiento de Ribeira abrió el procedimiento de contratación de la ejecución de las obras de pavimentación y renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Rúa Agriña, en Palmeira. Esta actuación, que se financia con cargo al POS+2025 de la Diputación de A Coruña cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a casi 115.974 euros y el plazo máximo de ejecución de la actuación es de dos meses. En la zona del pavimento asfáltico renovado se procederá al pintado del vial. El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos de competencia municipal, por lo que no será necesario realizar expropiación alguna. Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 25 de noviembre para presentar sus ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

Según se recoge en el proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales, la calle en la que se ejecutarán las obras dispone de un pavimento asfáltico en “mal estado”, y el servicio de abastecimiento de agua potable es “deficitario”, de ahí el interés del equipo de gobierno municipal en realizar este proyecto, cuyo objetivo pasa por pavimentar con aglomerado asfáltico ese vial y, paralelamente, se instalará una nueva traída de agua potable. En concreto, las obras a realizar en cuanto a la nueva red de abastecimiento consistirán en el corte y demolición de pavimento asfaltico, excavación en zanja, instalación de 395 metros lineales de tubería de PVC de alta densidad y de 125 milímetros de diámetro, relleno y tapado de la zanja, colocación de ventosas, válvulas de compuerta y de vaciado en sus respectivas arqueta, la renovación de las acometidas domiciliarias y entronque con las redes existentes.

Y en cuanto a los pavimentos, se renovará totalmente el firme de la calzada, para lo que previamente se llevará a cabo el fresado parcial del pavimento asfáltico hasta alcanzar la cota deseada para el nuevo; acondicionamiento de las superficies a pavimentar y aplicación de una capa de zahorra artificial de 10 centímetros de espesor, en ambos casos en reposición de zanja para la red de abastecimiento; aplicación del pavimento final de aglomerado asfáltico en caliente en una superficie de 2.838 metros cuadrados de toda la calle y con recrecido de las tapas de registro existentes. Además, se habilitan partidas presupuestarias para gestión de residuos y seguridad y salud y otra para la reposición y mejora de la red de pluviales. Por último, se procederá con el pintado de la señalización horizontal.