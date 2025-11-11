El Ayuntamiento de Ribeira reactiva el expediente para la adquisición de la nave de Conservas Cerqueira

La alcaldesa, Mariola Sampedro, explicó la situación en la que se encuentra el expediente administrativo para la adquisición de la nave de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, dio cuenta a última hora de esta mañana de la situación en la que se encuentra el expediente para la compra de la nave de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA, situada en el barrio de Bandourrío. La mandataria afirmó que “non había absolutamente nada xestionado con relación á compra do inmoble” porque, aclaró que, para tal proceso, es necesaria la documentación perceptiva como un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, especialmente, debido a que dicha edificación se incluye en el catálogo de bienes culturales en el litoral gallego.

A mayores, la mandataria local declaró que el anterior gobierno local solicitó el 9 de octubre la concesión de ese espacio a la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, pero “ese é un órgano manifestamente incompetente” debido a que las competencias sobre el litoral fueron transferidas a la Xunta de Galicia. De hecho, precisó que el 20 de octubre se recibió en el Ayuntamiento ribeirense de Ribeira una notificación por parte de Costas del Estado en Galicia y de la que se extrae, textualmente, que “con data 8 de agosto de 2025, esta Demarcación de Costas de Galicia comunicou ao Concello que existe o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma en materia de ordenación e xestión do litoral, con data efectiva dende o 1 de xullo do 2025”. Incidiendo en ello, la alcaldesa manifestó que ya en verano la Xunta de Galicia era la entidad con competencias en esa materia, por lo que “ou non leron a notificación ou fixeron caso omiso”.

Competencias

Así, el actual Ejecutivo ribeirense se reunió con la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, por ser su departamento, a través del Servizo do Litoral, el que tiene la competencia en la materia, para aclarar la situación. Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Ribeira tramitó el pasado 31 de octubre una nueva solicitud de título concesional de ocupación “ben fundamentada e ben explicada”, según indicó Mariola Sampedro, y en estos momentos se está en espera de la resolución que, de ser favorable, llevaría aparejada la renuncia a esta concesión por parte de Conservas Cerqueira SA, “que xa tiña realizado con anterioridade”.

Sampedro Fernández insistió en que “reactivamos e poñemos en marcha dun xeito garantista e legal a futura compra da nave de Cerqueira porque existe non só un compromiso coa execución de todos os fondos cos que conta este Concello, senón que tamén con toda a veciñanza de Bandourrío", subrayó. Y concluyó señalando que se trata de un nuevo paso en este expediente administrativo del que ya se dio cuenta a los propietarios de Conservas Cerqueira SA.