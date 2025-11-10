Ribeira saca a contratación la pavimentación de las avenidas Buenos Aires y Miguel Rodríguez Bautista

El proyecto redactado por los servicios técnicos municipales indica que el actual pavimento está “muy deteriorado” Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira acaba de sacar a contratación la ejecución de los proyectos de pavimentación de dos avenidas del municipio, como son Miguel Rodríguez Bautista, en pleno casco urbano, y Buenos Aires, en la entrada del principal núcleo de la parroquia de Corrubedo. La primera de ellas salió a licitación por un importe 79.323 euros, mientras que la segunda lo hizo por 92.914 euros. La empresas interesadas en esos contratos tienen de plazo hasta antes de rematar los días 24 y 27 del presente mes de noviembre, respectivamente, para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

El proyecto técnico para la pavimentación de la Avenida Miguel Rodíguez Bautista contempla que el objetivo fundamental que se persigue con la actuación prevista, que tiene un plazo máximo de ejecución de un mes, es mejorar las seguridad vial de la misma mediante la renovación del actual firme de la calzada, pavimentándola con una nueva capa de aglomerado asfáltico. Para conseguir ese objetivo, las actuaciones previstas son el corte y fresado del pavimento asfáltico existente; el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor en la zona de rodadura en un tramo de 405 metros de longitud, incluso el recrecido de las tapas de registro; el pintado de las líneas longitudinales, tanto la central que divide los dos carriles, como las laterales, de las zonas de aparcamiento y de los pasos de peatones; la retirada de los escombros generados a un vertedero autorizado y la limpieza final de la obra.

Obra similar

Una actuación similar es la que está proyectada para la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo, pues se contempla el fresado del actual pavimento asfáltico; la aplicación de una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor en la zona de rodadura, incluyendo el recrecido de las tapas de registro; el pintado de las líneas longitudinales, de las plazas de aparcamientos y de los pasos de peatones; la retirada de los escombros generados a un vertetedero autorizado y la limpieza final de la obra. El hecho de que el trazado en el que se acometerán ambos proyectos se desarrolle en terrenos de competencia municipal evitará que sea necesario proceder a realizar expropiación alguna.

Deterioro

Según se recoge en los proyectos técnicos de ambas obras, que fueron redactados por los servicios técnicos municipales, los actuales aglomerados asfálticos de las avenidas Miguel Rodríguez Bautista y Buenos Aires se encuentran “muy deteriorado” y “en mal estado”, respectivamente. Y argumentan que ello se debe, principalmente, a la elevada intensidad de tráfico que soportan, pues son las principales arterias de entrada y salida del caso urbano y del principal núcleo de Corrubedo, así como por el propio paso del tiempo.