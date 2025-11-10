La renovación de más de un centenar de elementos de la señalización turística en Ribeira supondrá casi 93.200 euros de inversión

La actuación afecta a más de un centenar de señales y supondrá la dotación de nuevos tótems en el entorno urbano

Ribeira contará próximamente con unas renovadas indicaciones dentro do Plan Integral de Señalización Turística, en el que se contempla la reposición de señales y la dotación de nuevos tótems en el entorno urbano. Esta medida afecta a más de un centenar de elementos repartidos por todo el término municipal a través del proyecto ‘Ribeira Destino Litoral Sostenible’ de los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado polos fondos europeos Next Generation.

Se trata de unos trabajos que fueron adjudicados a la empresa Benito Urban, SLU por un importe cercano a los 93.200 euros. “O Concello de Ribeira traballa na posta en valor dos seus recursos turísticos e aquí é crucial contar cunha sinalización adecuada que permita a quen nos visita ter unhas correctas indicacións para achegarse ata os nosos lugares de interese. Por iso a razón de ser desta medida que se atopa ao abeiro do Plan de Sustentabilidade Turística”, manifestó la alcaldesa, Mariola Sampedro.