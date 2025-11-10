Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La renovación de más de un centenar de elementos de la señalización turística en Ribeira supondrá casi 93.200 euros de inversión

La actuación, financiada con cargo a fondos europeos Next Generation, contempla la dotación de nuevos tótems en el entorno urbano de la capital barbanzana

Chechu López
10/11/2025 20:30
La actuación afecta a más de un centenar de señales y supondrá la dotación de nuevos tótems en el entorno urbano
La actuación afecta a más de un centenar de señales y supondrá la dotación de nuevos tótems en el entorno urbano

Ribeira contará próximamente con unas renovadas indicaciones dentro do Plan Integral de Señalización Turística, en el que se contempla la reposición de señales y la dotación de nuevos tótems en el entorno urbano. Esta medida afecta a más de un centenar de elementos repartidos por todo el término municipal a través del proyecto ‘Ribeira Destino Litoral Sostenible’ de los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado polos fondos europeos Next Generation. 

Se trata de unos trabajos que fueron adjudicados a la empresa Benito Urban, SLU por un importe cercano a los 93.200 euros. “O Concello de Ribeira traballa na posta en valor dos seus recursos turísticos e aquí é crucial contar cunha sinalización adecuada que permita a quen nos visita ter unhas correctas indicacións para achegarse ata os nosos lugares de interese. Por iso a razón de ser desta medida que se atopa ao abeiro do Plan de Sustentabilidade Turística”, manifestó la alcaldesa, Mariola Sampedro.

Te puede interesar

Los únicos vehículos que podrán aparcar en la zona delimitada más próxima a los pantalanes de embarcaciones menores deben contar con la tarjeta que acredite a sus dueños como usuarios

Entra en servicio el aparcamiento restringido para usuarios en el puerto de Ribeira, pero por ahora sólo se advierte de que pueden ser multados
Chechu López
El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, en un Pleno del Concello

Catoira presenta en el Pleno la liquidación de los presupuestos
Fátima Pérez
Sergio Ordóñez trabajando en el taller

Basura marina hecha arte: Sergio Ordóñez expone 'Especies varadas' en el Centro Comercial de Vilagarcía
Olalla Bouza
La ampliación del recinto para acogida de animales que había en una parcela de A Tomada contó con 63.416 euros de ayuda

La ampliación del refugio de animales de A Pobra le permite contar con cuatro módulos para gatos, otro para cuarentena y uno más para inmunodeprimidos
Chechu López