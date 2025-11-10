Herido un ciclista ribeirense al caer de su bicicleta que resbaló en una pasarela de madera en el lugar de Os Areeiros

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 traslada en una ambulancia a un ciclista herido al caerse de la bicicleta en una pasarela de madera en Os Areiros, en Aguiño Chechu Río

Un vecino de Ribeira de 48 años resultó herido al caerse de la bicicleta con la que circulaba por una pasarela de madera que discurre junto al río Listres, en el lugar de Os Areeiros, que separa las parroquias ribeirenses de Aguiño y Castiñeiras. El suceso ocurrió en torno a las doce menos veinte de este mediodía y fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo sucedido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira, a la Policía Local ribeirense, que acudió con una patrulla, y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos con sede en el lugar de Xarás, que decidieron acudir para auxiliar a la víctima pues aún no había medios en el lugar al recibir el aviso.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima -se quejaba sobre todo de dolor en la cadera-, a la que inmovilizó con un collarín, lo colocó en una camilla de palas para subirlo con seguridad a la camilla del vehículo asistencial, en la que introdujo al hombre lesionado en un colchón de vacío. Una vez dentro de la ambulancia asistencial, se procedió al traslado del herido hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Al parecer, el suceso se produjo cuando el ciclista transitaba por una pasarela de madera que estaba bastante resbaladiza y, en un momento dado, la bicicleta patinó y el hombre que iba sobre ella perdió el control de la misma y se cayó al suelo, sufriendo lesiones a causa del impacto. Los agentes municipales se encargarán de elaborar un informe sobre el accidente de bicicleta.