Entra en servicio el aparcamiento restringido para usuarios en el puerto de Ribeira, pero por ahora sólo se advierte de que pueden ser multados

Los únicos vehículos que podrán aparcar en la zona delimitada más próxima a los pantalanes de embarcaciones menores deben contar con la tarjeta que acredite a sus dueños como usuarios Chechu Río

El aparcamiento reservado para usuarios portuarios de Ribeira, que está delimitado por franjas de color verde y que se sitúa en la línea más próxima a los pantalanes de embarcaciones menores, entró a primera hora de esta mañana en servicio, pudiendo sólo hacer uso de esas plazas restringidas quienes cuenten con la tarjeta o el distintivo que les identifica o acredita como tales. En un bando publicado el pasado jueves por parte de Portos de Galicia se advirtió que todos aquellos vehículos que desde el 10 de noviembre -hoy- se encuentren estacionados en la zona restringida sin el distintivo correspondiente, serán sancionados.

El personal de Portos de Galicia destinado en el muelle de la capital barbanzana colocó a lo largo de esta mañana una veintena de avisos en los limpiaparabrisas de los coches para informar a sus dueños que estaban estacionados en zonas restringidas, con la advertencia de que pueden ser multados. Por la tarde, sólo aparcaron en esa área media docena de vehículos, pero todos ellos exhibían la correspondiente tarjeta, quedando alrededor de 80 plazas libres en horario vespertino.

Sin multas, por ahora

Pese al anuncio de que los infractores iban a ser multados, se da la circunstancia de que, por el momento, no se les está sancionando, algo que está relacionado con el hecho de que la gente se vaya adaptando a la restricción sobre el estacionamiento, así como que sigue habiendo bastantes usuarios que no disponen del referido distintivo.

Desde la Cofradía de Pescadores 'San Pedro' de Ribeira se pusieron en contacto con Portos de Galicia para comunicar que todavía son muchos socios suyos los que aún no han recibido la tarjeta identificativa como usuarios del puerto ribeirense. Por ello, desde el ente autonómico que preside José Antonio Álvarez se va a dar un margen de varios días para que los vecinos y visitantes se vayan adaptando a la nueva situación.