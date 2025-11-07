Ocho personas resultan heridas en dos accidentes en la Avenida de Ferrol y en A Mámoa, en Ribeira

Un Citroën Saxo fue uno de los tres vehículos que se vieron implicados en el accidente de tráfico en la Avenida de Ferrol, en Ribeira Chechu Río

Un total de ocho personas mayores de edad, de las que casi todas son muy jóvenes, resultaron heridas en dos accidentes de tráfico registrados en la mañana de ayer en Ribeira. En el primero, que ocurrió a las 7.27 horas en la Avenida de Ferrol, en el entorno de la curva de A Nogueira, en Deán Pequeño, fueron seis jóvenes los que sufrieron lesiones a causa del siniestro, en el que se vieron implicados un Citroën Saxo, un Ford Focus y un Jaguar X-Type.

Al parecer, uno de esos vehículos, en el que iban 4 personas y se dirigía en sentido descendente, se salió de la vía por la izquierda, invadió el carril contrario y hubo una colisión frontolateral con otro coche que iba en sentido ascendente. El primer automóvil siguió bajando y, poco después, hizo un trompo a la salida de otra curva, invadió el carril en sentido contrario y chocó con su parte trasera contra otro que subía.

Al lugar del suceso acudieron dos ambulancias del 061, que trasladaron al Hospital do Barbanza a los cuatro heridos de un coche, de 18 a 20 años, y los otros dos indicaron que acudirían por sus propios medios al centro de salud. También intervinieron los Bomberos y la Policía Local, que instruye el atestado.

Por otro lado, dos personas que iban en dos coches distintos resultaron heridas en una colisión frontolateral entre un Renault Megane y un Ford Fiesta a las 11.32 horas en la carretera provincial DP-7305, en el lugar carreirense de A Mámoa. Al parecer, el siniestro se produjo cuando uno de esos vehículos acababa de rebasar el alto e iba en dirección hacia la rotonda del cruce de O Vilar cuando se encontró con otro coche que estaba atravesando la calzada y, pese a que trató de esquivarlo, acabaron chocando entre si y contra un inmueble.

El conductor del Renault Megane, de 18 años, resultó ileso, al contrario que su acompañante, de igual edad, que presentaba lesiones, y la conductora del Ford Fiesta, una mujer de unos 45 años, presentaba heridas de diversa consideración en la cabeza y la cadera. Ambas víctimas fueron llevadas por una ambulancia asistencial del 061 hasta el Hospital do Barbanza. También acudieron la Policía Local, que reguló la circulación rodada dando paso alternativo, efectivos de guardia del GAEM y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruye el atestado.