Las zona de aparcamiento reservado para usuarios en el puerto de Ribeira entrará en funcionamiento este lunes

Un bando difundido por Portos de Galicia informa de la entrada en funcionamiento del aparcamiento restringido Chechu Río

La falta de aparcamiento en el centro urbano de Ribeira, pese a que en los últimos años se han habilitado zonas de estacionamiento disuasorio en varios espacios de la ciudad, y que se ha mejorado el funcionamiento del parking subterráneo del Centenario, se verá agravado a partir de comienzos de la próxima semana. Será al activarse en la zona portuaria una medida que se sabía que, tarde o temprano, entraría en vigor, aunque afortunadamente no es tan drástica como se temía, pero no se descarta que este sea un primer paso de todo lo que se pretende llevar a cabo.

Portos de Galicia ha hecho público un bando para comunicar que este próximo lunes, día 10 de noviembre entrará en servicio la zona de aparcamiento reservado y delimitado con franjas horizontales de color verde para los usuarios portuarios de Ribeira. Se trata de un documento que firma la jefa de Zona Centro del ente portuario y en el que se especifica que en esas plazas sólo podrán estacionar los vehículos que cuenten con el distintivo que se les identifique o acredite como usuarios del puerto de la capital barbanzana.

Desde el ente autonómico que preside José Antonio Álvarez se precisa que las plazas reservadas serán las de la línea de aparcamiento que está más próxima a los pantalanes de embarcaciones menores. Por ello, desde Portos de Galicia se advierte que todos aquellos vehículos que se encuentren estacionados en la zona reservada y restringida sin el distintivo correspondiente, serán sancionados. Este bando vino a sustituir otro que se pudo ver expuesto el miércoles en el que se indicaba que esa medida se empezaría a aplicar desde hoy, pero finalmente se retrasó hasta este próximo lunes.