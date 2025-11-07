El hombre que resultó herido en un apuñalamiento en Vixán sigue ingresado en la UCI del Clínico, donde permanece estable dentro de la gravedad

La víctima de la agresión con un cuchillo fue derivada desde el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza a la UCI del Clínico compostelano Chechu Río

Redacción / Ribeira El hombre de 57 años, cuya identidad responde a las iniciales C.A.Q.G., y que a primera hora de la tarde del pasado sábado resultó herido de arma blanca en un suceso registrado en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira, según fuentes sanitarias, permanece estable dentro de la gravedad en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Clínico de Santiago de Compostela, a donde fue derivado en una UVI Móvil desde el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, en donde lograron estabilizarlo.

Cabe recordar que ese varón sufrió múltiples cortes y puñaladas con un cuchillo en varias partes de su cuerpo, sobre todo en el cuello y el tórax, y que presuntamente se las ocasionó su hijo de 26 años y al que agentes de las Policías Local y Nacional detuvieron en una actuación conjunta, que acabó el joven, en un primer momento en los calabozos de la comisaría ribeirense, desde donde fue trasladado con custodia policial hasta la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Conxo.

Ese muchacho, para el que el juez de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó su puesta en libertad al no poderle tomar declaración antes de que transcurriesen las 72 horas legales tras su arresto, y fue trasladado de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Conxo .

Cabe recordar que, paralelamente, el referido juzgado ribeirense remitió un oficio al Hospital de Conxo y otro al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), para que informen sobre el estado de salud del paciente, y se está pendiente de saber si ha hecho lo mismo con el centro psiquiátrico al que fue trasladado. Además, se ofició al Hospital de Conxo para que informe a la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira de cualquier cambio en su estado, en concreto, sobre cuándo puede ser previsible que reciba el alta.