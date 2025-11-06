Mi cuenta

Ribeira 

Ribeira celebra esta sábado un magosto popular que reivindica “cultura, lingua e tradicións”

La cita será en la plaza del Concello a partir de las 19:30 horas

Fátima Pérez
06/11/2025 09:00
Presentación del magosto de Ribeira
Presentación del magosto de Ribeira
Cedida

El BNG de Ribeira y la Asociación Cultural Altofalante e Galiza Nova organizan este sábado 8 de noviembre, un magosto popular en la plaza del Concello a partir de las 19:30 horas.

Se trata de una jornada abierta a todos los vecinos que incluirá también actividades para todas las edades, como la presentación del libro infantil ‘O Magosto de Brais’, del autor ribeirense Jorge Pérez Sampedro, una obra ilustrada dirigida al público más joven. Después llegarán los juegos populares, música y castañas gratuitas. También habrá queimada popular a cargo de Nando Llon, y a partir de las 23:00 horas se cerrará la fiesta con una foliada.

El presidente de Altofalante, David Casais, apuntó que esta será la primera vez que la asociación colabore en la organización de este magosto popular. “A nosa achega para esta edición será a presentación do libro. Pareceunos interesante incluílo, dada a situación de emerxencia lingüística na que nos atopamos, porque iniciativas como estas axudan a dar a coñecer entre os pequenos as nosas tradicións populares”

El portavoz del BNG, Luís Pérez, apeló también a reivindicar “a nosa cultura, lingua e as nosas tradicións” en una celebración  tan “senlleira” y querida como es el magosto.  

