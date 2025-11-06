Heridas seis personas en un accidente con tres coches implicados en la Avenida de Ferrol, en Ribeira

Un Citroën Saxo fue uno de los tres vehículos que se vieron implicados en el accidente de tráfico múltiple en la Avenida de Ferrol, en Ribeira Chechu Río

Seis jóvenes resultaron heridos en un accidente de tráfico con tres coches implicados -un Citroën Saxo, un Ford Focus y un Jaguar X-Type- que se registró en torno a las siete y veinticinco minutos de esta mañana en la Avenida de Ferrol, en la zona de la curva de A Nogueira, a la altura de Deán Pequeño, en Ribeira.

Al parecer, uno de esos vehículos, en el que iban cuatro personas, que acababan de salir de trabajar de una fábrica del polígono industrial de Xarás, iba en sentido descendente hacia la rotonda de Padín, cuando se salió de la vía por su lado izquierdo, invadió el carril contrario y se produjo una colisión frontolateral entre ese coche y otro que iba en sentido ascendente.

Ese primer automóvil siguió circulando y medio kilómetro después, aproximadamente, hizo un trompo a la salida de otra curva, volvió a invadir el carril contrario y chocó con su parte trasera contra otro coche que subía hacia la conocida como la glorieta del barco, en Xarás.

Medio movilizados

Fue un particular el que a las 7.27 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había personas heridas. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y a los Bomberos de Ribeira.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron dos ambulancias asistenciales del 061 y tres patrullas de la Policía Local, así como la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira Cedida

El 061 movilizó hasta el lugar del accidente dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a los cuatro ocupantes del Citroën Saxo, cuyas identidades responden a las iniciales A.H., I.Q., M.A. y A.L, de entre 18 y 20 años, a los que inmovilizó y procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para recibir la atención médica que precisan y les realicen las pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Dolor cervical

Igualmente, también resultaron heridos los conductores de los otros dos coches siniestrados, que se quejaban de dolores cervicales e incluso estaban algo mareados, e incluso uno de ellos presentaba heridas en una mano, y que indicaron que iban a acudir por sus medios a un centro sanitarios para recibir la asistencia que necesitan.

También se desplazaron hasta el lugar del accidente la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que se encargaron de comprobar las condiciones de seguridad de los vehículos accidentados, y tres patrullas de la Policía Local que, además de encargarse de instruir el correspondiente atestado de tráfico, estuvo regulando la circulación rodada, danto paso alternativo por el único carril que estaba libre. También acudió el servicio de grúa para retirar los coches siniestrados y tratar de devolver la normalidad al tráfico rodado en ese tramo viario.