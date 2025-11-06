Heridas dos personas en una colisión frontolateral en la carretera proncial DP-7305, en el lugar de A Mámoa, en Ribeira

El accidente de tráfico consistió en una colisión frontolateral entre dos coches en el lugar ribeirense de A Mámoa Chechu Río

Dos personas resultaron heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado poco antes de las once y media de esta mañana en la carretera de titularidad provincial DP-7305, entre el casco urbano de Ribeira y Aguiño por Carreira, a la altura del lugar de A Mámoa. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión frontolateral entre un Renault Laguna y un Ford cuando uno de esos vehículos acababa de rebasar el alto de esa zona y se encontró con otro coche atravesando la calzada principal desde un vial secundario, donde se ubica Talleres Seco. Fue entonces cuando el joven conductor del primero de los automóviles trató de esquivar al otro, que continuó circulando y fue entonces cuando se produjo el impacto, y ambos acabaron chocando contra un inmueble.

El conductor del Renault Laguna, de 18 años, resultó ileso, al contrario de su acompañante, de la misma edad, que presentaba algunas lesiones, mientras que la conductora del otro vehículo implicado, una mujer que ronda los 45 años, también presentaba heridas, principalmente por un golpe en la cabeza y a la altura de la cadera.

Fue un particular el que a las 11.27 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y precisó que había personas heridas. Con la información facilitada por el alertante, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a las dos víctimas, a las que inmovilizó y trasladó al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciban la atención médica que precisan y les hagan pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

También acudieron una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que está dirigiendo la circulación rodada, dando paso alternativo, efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y se está a la espera de que acuda la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encargará de instruir el atestado del accidente.