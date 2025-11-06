El Museo de Artes do Gravado se hace presente en Vigo con la cesión de la muestra 'A beleza do efémero' de arte en Japón y el vínculo Europa-Oriente

El director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez, fue uno de los guías del público por la exposición 'A beleza do efémero' Cedida

El Museo de Artes do Gravado está presente estos días en Vigo a través de la exposición 'A beleza do efémero', que es una aproximación al arte japonés y que muestra las relaciones entre Europa y Oriente a través del arte. y que fue inaugurada ayer en el Museo do Mar de Galicia Esta muestra, que llega a la ciudad olívica a través de la colaboración entre ambas entidades museísticas, permite que los espectadores puedan sumergirse en la belleza y singularidad de la cultura del país nipón por medio de un centenar de grabados, quince objetos y camelias.

Desde la entidad que dirige Pastor Rodríguez se indica que esa cultura oriental "estivo illada durante 200 anos pero, cando Xapón se abriu ao mundo, acabou influíndo na arte occidental nos séculos XIX e XX e, na actualidade, o interese por esta cultura milenaria non decae en Occidente que, a súa vez, tamén terá o seu impacto en Xapón".

La concejala de Cultu.ra ribeirense, Ana Barreiro, se refirió en su intervención a la importancia de esta muestra 'ukiyo-e' que inició su periplo en Artes en el año 2022 para posteriormente recorrer distintos lugares hasta que recaló en Vigo, donde destacó que se enriquece con otras aportaciones destacadas como la colección Pardo-Mitsunaga, que exhibe el arte japonés del periodo de apertura del país nipón a Occidente y al cristianismo en un periodo que va desde 1571 a mediados del siglo XIX.

Exposición de la camelia

Otro valor añadido es la muestra de la camelia, que es una flor de la parte oriental del planeta y que se ha aclimatado a esta zona, a la que llegó de la mano de comerciantes portugueses durante el siglo XVI y que se cultiva desde el siglo XVIII vinculada a la cultura de los pazos gallegos.

Ana Barreiro puso en valor también la proyección del Museo de Artes do Gravado, del que destacó que "eríxese como un motor para o estudo, difusión e posta en valor dunha técnica artística quizais non tan popular, pero non por iso menos abraiante. E, todo isto, dende unha parroquia do concello de Ribeira, convertendo este lugar nun centro de referencia con gran dinamismo a través de talleres ou exposicións".

En ese acto también participaron el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; la directora del Museo do Mar de Galicia, Marta Lucio; el coleccionista de antigüedades japonesas Severo Pardo, y el ya referido director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez. Estos dos últimos se encargaron de guiar a los asistentes por la exposición 'A beleza do efémero'.