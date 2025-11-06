El Ballet Clásico Internacional recalará esta Navidad en Ribeira para ofrecer sus espectáculos 'El Lago de los Cisnes' y 'El Cascanueces'

'El Lago de lso Cisnes' será uno de los grandes espectáculos que se podrán presenciar esta Navidad en el auditorio de Ribeira Cedida

El Ballet Clásico Internacional, dirigido por Andrey Sharaev y un staff compuesto por 50 personas -de los que 40 son bailarines- recalará esta Navidad en el auditorio municipal de Ribeira con dos de sus más prestigiosos espectáculos de danza, como son 'El Lago de los Cisnes', de gran delicadeza y que está considera como la obra por excelencia del ballet clásico universal, y el fantástico cuento navideño de 'El Cascanueces', que se podrán presenciar los días 6 y 7 de enero de 2026, respectivamente, y a partir de las siete de la tarde. Ambas cuentan con la producción de Tatiana Solovieva Producciones, una empresa que lleva 30 años compartiendo con España espectáculos de la mejor calidad y con el mayor respeto y cuidado de los detalles, lo que le ha valido múltiples premios en el territorio estatal.

Las entradas, que tendrán un coste de 38,5 euros por persona, incluidos los gastos de gestión, se pondrán a la venta a partir de las nueve de la mañana de este próximo lunes, día 10 de noviembre, a través de los sistemas que están siendo habituales desde que se inauguró la nueva infraestructura cultural en la capital barbanzana, como son vía online a través de la plataforma www.ataquilla.es y de manera presencia en la Oficina de Atención Cidadá en el consistorio.

La edila de Cultura, Ana Barreiro, y el gerente del Grupo Fercosti, José Antonio Fernández, presentaron los carteles de los espectáculos que el Ballet Clásico Internacional ofrecerá en el auditorio Chechu Río

El Grupo Fescosti, promotora ribeirense con su máximo responsable a la cabeza, José Antonio Fernández, está detrás de todas las gestiones para que se puedan presenciar estos dos espectáculos de primer nivel en Ribeira, para lo que cuenta con la colaboración de la Concellería de Cultura, que dirige Ana Barreiro. Tanto 'El Lago de los Cisnes? como 'El Cascanueces' incluyen impresionantes escenografías de Evgeny Gurenko y un amplio elenco de bailarines de renombre mundial y con impecables trayectorias artísticas, que han sabido emocionar a públicos de países de todos cinco continentes -desde China hasta Estados Unidos, pasando por Rusia, Ucrania, Moldavia, Hungría, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Chipre, Francia, España…-, además de contar con música de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Además, en 'El Cascanueces' contará con la implicación de niños de diferentes escuelas de danza de Galicia.

Emociones humanas

'El Lago de los Cisnes' se estrenó en el año 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, y su argumento recorre toda la gama de emociones humanas que transcurre entre el amor y la magia y la eterna lucha del bien y del mal. Esta función cuenta la historia del príncipe Sigfrido que, durante la fiesta de celebración de su 21 cumpleaños, recibe la noticia de que en el próximo baile deberá elegir esposa. En un bosque cercano, a la orilla de un misterioso lago, queda prendado por la belleza de la princesa Odette, que es víctima de un hechizo al que la somete un poderoso y malvado mago Rothbart, y que hace que sea cisne de día y humana de noche, una maldición que sólo se romperá con la llegada de un amor verdadero.

Por su parte, Sigfrido también será blanco de los engaños del hechicero que conseguirá que en la Gran Fiesta del Palacio se prometa a la hija de Odile Rothbart (Cisne Negro), de gran parecido con la Princesa Cisne. Pero, el príncipe, que es conocedor del engaño, acudirá una vez más al lago para librar una batalla por el amor de Odette.

Sueño

'El Cascanueces', que se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo en 1892, es la obra más navideña del ballet clásico universal, y el Ballet Clásico Internacional ofrece su versión de este gran clásico con magníficos solistas internacionales y espectacular escenografía del referido Eugeny Gurenko. Esta producción se centra en la fantástica noche de Navidad que vive Marie gracias a la magia de Drosselmeyer y la protagonista presenciará en su sueño la batalla de los malvados ratones y los soldaditos de plomo, en la que su juguete Cascanueces se convertirá en un bello príncipe y juntos, a través de las tierras nevadas, aparecerán en el Palacio Mágico, donde sus juguetes cobrarán vida y todos juntos disfrutarán de una fiesta inolvidable.

'El Cascanueces' es un ballet de dos actos, originalmente coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov con una partitura del mencionado Piotr Ilyich Tchaikovsky, y el libreto es una adaptación del cuento de Hoffmann 'El Cascanueces y el Rey Ratón'. En el acto primero, se celebra una fiesta en casa de los Stalbaum y entre los invitados se encuentra un viejo chiflado, Drosselmeyer, disfrazado de mago y que hace un pequeño espectáculo teatral en el que el Rey de los Ratones quiere secuestrar a la princesa, pero el valiente Cascanueces le derrota y la salva, los ratones huyen y Drosselmeyer convierte al juguete de Cascanueces en un bello príncipe. Y en el segundo acto, Masha y el príncipe son felices al llegar al reino de sus sueños, y aparece Drosselmeyer, en cuyas manos está el Cascanueces y con su varita mágica, convierte el sueño en realidad.

Elenco

El director general del Ballet Clásico Internacional, Andrey Scharaev, tiene una impresionante trayectoria artística y su experiencia hace de él un profesional excelente. Se graduó como profesor y coreógrafo en la Academia de Música, Teatro y Bellas Artes de Chisinau (Moldavia), fue solista del Ballet Nacional de Moldavia durante 10 años y trabajó en numerosas compañías de renombre como el Columbia Classical Ballet y Philadelphia International Ballet Theatre (EEUU), el Ballet Imperial Ruso, Ballet de San Petersburgo y el Ballet de Moravia (República Checa). Por su parte, la coreógrafa Mariana Rusu fue solista principal del Ballet Nacional de Moldavia, del Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov y es profesora de la Escuela de Ballet de Chisinau.

En cuanto a los bailarinas destacan Tatiana y Nicolái Nazachevici, que también fueron solistas principales en el Ballet Nacional Chino, el Ballet de la Ópera de Moldavia y, recientemente, él recibió la Medalla de Artista de Honor de Moldavia; y la solista ucraniana Elizaveta Sávina se formó en la prestigiosa Escuela del Ballet Bolshoi. La compañía también cuenta con varios bailarines graduados de la Escuela de Ballet de Milán, como Nicole Ferazzino, Erica Trabuio y Roberto Gadaldi.