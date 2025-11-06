Convocada en Ribeira una nueva edición del Concurso Escolar de Deseño de Cartel e Postal de Nadal

Ana Barreiro, concejala ribeirense de Cultura, presentó la convocatoria del certamen de cartel y posta de Navidad Cedida

La Concellería de Cultura de Ribeira convoca una nueva edición del Concurso Escolar de Deseño de Cartel e Postal de Nadal que repartirá un total de 300 euros en premios en el formato de vales de compra para canjear en el comercio de proximidad de la capital barbanzana. Habrá una única distinción, dotada con 150 euros, por cada una de las modalidades del certamen y que se distribuirán en sendos bonos de 100 y 50 euros, disponiendo los agraciados hasta el 31 de enero de 2026 para gastarlos.

"O Nadal é unha época de compartir, de facer comunidade, onde os máis pequenos da casa se converten, sen lugar a dúbidas, nos grandes protagonistas destas datas. Pero máis alá de ser os principais receptores de agasallos, queremos que eles nos obsequien coa súa creatividade sendo quen felicite as festas ao conxunto da cidadanía de Ribeira. Esta é a motivación dun certame que tamén involucra ás familias e á comunidade educativa. E, ao mesmo tempo, beneficiamos ao noso tecido comercial cos premios. Se ben é algo simbólico dado o volume de vendas propio destas datas, serve tamén para establecer un contacto con potenciais clientes", manifestó la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

Podrán participar todos los niños escolarizados en los ciclos de Educación Infantil y Primaria de los colegios de Ribeira, y la temática a abordar en sus creaciones deberá estar relacionada con la época navideña que se avecina, y cada uno de los participantes podrá presentar únicamente una obra en cada modalidad, pudiendo aplicar cualquier técnica pictórica sobre cartulina rígida o material semejante, sin texto alguno.

Entrega de trabajos

El plazo de recepción de las obras, cuya entrega se deberá formalizar entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en el centro cultural Lustres Rivas, se abrirá mañana y rematará el 24 de este mes. La decisión sobre los galardones recaerá en un jurado compuesto por tres personas vinculadas a la cultura y por la concejala de dicho departamento municipal o la persona en quien delegue.

Para garantizar el anonimato de los autores de los trabajos que se presenten, se indica en las bases que deberán ir firmados en su parte posterior con pseudónimo, que se deberá usar también en el exterior del sobre cerrado que acompañará cada obra. Asimismo, en el exterior de ese sobre deberá figurar la edad del concursante, mientras que en su interior deberá contar con datos personales, tales como el nombre y los apellidos del niño autor, la modalidad de la participación -cartel o postal, fecha de nacimiento, curso y centro educativo, lugar de residencia y número de teléfono de contacto de sus padres o tutores legales.

En el caso de que las obras presentadas a concurso sean entregadas en su conjunto por el centro educativo, se deberá hacer presentando un sobre cerrado con los datos antes indicados y pegado detrás de cada obra o, en su defecto, un único sobre cerrado y en cuyo interior contenga un listado de participantes con la información ya referida.