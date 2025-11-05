Trasladan del Hospital de Conxo a un centro psiquiátrico al joven investigado por intento de parricidio en Ribeira

La Policía acordonó el lugar donde cayó acuchillado el padre del supuesto agresor Chechu Río

El muchacho de 26 años investigado por un intento de parricidio registrado en torno a las dos y veinte de la tarde del pasado sábado en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira, fue trasladado a un centro psiquiátrico desde el Hospital de Conxo, en donde permanecía ingresado en su unidad de Psiquiatría desde unas horas después del suceso, tras ser llevado desde los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana. Esa nueva circunstancia que, a juicio de los especialistas, es resultado del diagnósticos realizado por los médicos especialistas sobre el estado y la evolución del paciente, hace presagiar que el pase a disposición judicial o su toma de declaración se podría demorar más de la cuenta.

Esa es la principal novedad que se ha producido en las últimas horas en relación a este caso después de que el juez interino de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira acordó este lunes la puesta en libertad de ese joven debido a que consideraba que no podía prestar declaración en el plazo legal de las 72 horas siguientes a su detención, después de que se le comunicó que cuando estaba detenido se decidió su traslado a Santiago y su posterior ingreso en la referida unidad de Psiquiatría.

Custodiado

Hasta el momento en el que el investigado permaneció en calidad de detenido, la Policía Nacional se encargó de su custodia, tanto en los calabozos de la comisaría ribeirense, como con una patrulla en su traslado en ambulancia y en la unidad de Psiquiatría, y a partir de la decisión judicial dejó de hacerlo pues pasó a ser como un paciente normal. De todas maneras, el juez remitió un oficio al Imelga y al Hospital de Conxo para que informen sobre su estado de salud y otro a este último centro sanitario para que le informe de cualquier cambio en su estado y sobre la previsión de que reciba el alta.