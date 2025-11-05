Mi cuenta

Ribeira 

Ribeira aumenta su apuesta formativa con seminarios de cine y patrimonio de la USC

Estos nuevos cursos responden a la necesidad de los mayores para evitar que se desplacen a Santiago

Fátima Pérez
05/11/2025 19:02
Los seminarios se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre
Cedida

Ribeira continúa apostando por la formación de sus mayores e instaura dos nuevos seminarios -uno audiovisual y otro sobre patrimonio- como parte del IV Ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela.

Tal y como apuntó la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, los mayores del municipio siempre apostaron por la formación universitaria. “Isto motivou que, no 2020, o Concello e a USC subscribisen un acordo de colaboración para converter ao noso municipio en sede do IV Ciclo e así garantir a aprendizaxe universitaria aos maiores de 50 anos sen ter que desprazarse a Santiago de Compostela”, apuntó Sampedro destacando también que el de Ribeira se convirtió en la primera sede externa de la USC.

La regidora subrayó también  el compromiso con la formación  que motivó el lanzamiento de estos dos nuevos seminarios, más allá de las materias que cada año se imparten en este curso.

Por su parte, Esther Olveira, directora del ciclo, incidió en la buena acogida de esta propuesta recordando que se pasó de 28 personas participantes a 57 en la actualidad.

Fechas de los seminarios

Manuel Gómez Santos y Juan Salvador López Outeiral acercarán conocimientos sobre el mundo audiovisual con el ‘Obradoiro de ficción audiovisual II Maiores e Creatividade’, los días 10 y 17 de noviembre para, el próximo 1 de diciembre, llevar a la práctica todo lo aprendido elaborando un cortometraje que se proyectará el 15 de enero.

Por otra parte, Victoriano Nodar Fernández trasladará al alumnado hasta la Edad Media con ‘Os primeiros castelos de Galicia: a chegada do románico’, los días 15, 18 y 19 de diciembre. 

Ambos seminarios se llevarán a cabo en el Centro Cultural Lustres Rivas, en horario de 10:00 a 12:00 horas. Las inscripciones deberán formalizarse en el teléfono 881 814 588 o en la secretaría virtual de la USC.

