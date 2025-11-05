Aguiño albergará los próximos cuatro sábados de este mes su ‘Ciclo de Contadas de Humor’

Xosé Luis Paz, Pepita Suárez, Rosita Millet, Elvira Pisos e Unai González; directivos de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel del ciclo humorístico Cedida

La asociación Francisco Lorenzo Mariño programó para los próximos sábados de este mes el 'Ciclo de Contadas de Humor de Aguiño', que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa do Mar, con funciones a partir de las ocho y cuarto de la tarde. Esta actividad dará comienzo este mismo sábado, día 8 de noviembre, con la actuación de Celso Fernández Samartín, y su ‘Contar’, a la que seguirán “Donas de lugar” a cargo de María da Pontragha el día 15, Vero Rilo con “Elas” el día 22 y Quico Cadaval con “Contos daquí e dacolá” el día 29.

Esta actividad viene a sustituir la tradicional Mostra de Teatro Afeccionado que se venía celebrando con continuidad desde hace tres lustros, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la parroquia aguiñense -excepto en el año 2020, a causa de la pandemia derivada de la Covid-19-, pero que, debido a las obras de mejora integral del edificio del aula de música, “vémonos na obriga de trasladar este evento ao salón de actos da Casa do Mar de Aguiño, e como o escenario desa instalación é de reducidas dimensións e, polo tanto, non apto para desenvolver espectáculos teatrais, decidimos organizar un ciclo de contadas de humor, con profesionais de primeiro nivel da narración galega”, manifestaron desde la asociación presidida por Elvira Pisos.

Esfuerzo económico

Desde la asociación promotora de este ciclo humorístico puntualizaron que para llevar a cabo esta nueva programación en sustitución del habitual ciclo teatral, han tenido que realizar un "gran esforzo económico por parte da nosa entidade", y precisaron que también contaron con la colaboración de la Concellería de Cultura de Ribeira y del área de Cultura de la Diputación de A Coruña a través de sus líneas de subvenciones, además de varias empresas locales como Conresa, Farmacia Mariño de Aguiño, Digar de Artes, Combustibles Puebla, Fripusa, Hotel Restaurante Punta Couso y Fabri Barbanza.

La entrada a cada una de estas actuaciones será gratuita hasta completar el aforo del patio de butacas del local, pero este nuevo evento, al igual que venía sucediendo con el ciclo teatral, tiene un carácter benéfico. En esta ocasión, se recogerán donativos durante los cuatro próximos sábados y la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog). que se suma a acciones solidarias de años anteriores realizadas con motivo de la referida muestra de teatro, como fueron la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Cáritas, Stop Desahucios, TDAH Salnés-O Barbanza y para los damnificados por la guerra de Ucrania, por la erupción del volcán de La Palma y por la DANA de Valencia, entre otras.