Inician en Ribeira una campaña comercial de reparto de un total de 10.000 euros en bonos para gastar en los negocios adheridos

Representantes de negocios locales y del Ayuntamiento ribeirense arroparon a Javier Fontaíña y Manuel Regueira en la presentación de su iniciativa Chechu Río

La empresa Toxo Telecom, con colaboración de establecimientos comerciales y de hostelería y de pequeñas y medianas empresas ribeirenses y del Ayuntamiento, ha puesto en marcha la campaña ‘Inviste en Ribeira, inviste na túa xente’ para promover la economía local en la época del año de más consumo en general pero que, su fundador y manager, Javier Fontaíña, considera que es la de “menor consumo nas rúas da localidade”.

Con esta propuesta, dicha empresa de servicios de telecomunicación, energía y seguridad trata de concienciar a la gente de la importancia de comprar en los negocios de proximidad. Así, Toxo Telecom desarrolla hasta el 31 de enero de 2026 una iniciativa, a la que se destinan un total de 10.000 euros, para atraer clientes con la oferta de que a quien contrate sus servicios se le entregará un ToxoBono de diferentes importes en función de lo contratado, hasta un máximo de 100 euros por vivienda. Además, la campaña incluye un descuento del 10% en la tarifa de la fibra óptica durante el primer año.

Manuel Regueira, gestor de tiendas de Toxo Telecom, indicó que el importe de esos bonos se podrá gastar en el más del medio centenar de negocios que, por el momento, ya están adheridos a la campaña y animó a que más establecimientos se sumen a ellos. Javier Fontaíña subrayó la importancia de que ese dinero se quede en la capital barbanzana y, así, “iniciar unha cadea de consumo e movemento na nosa cidade”, precisó Fontaíña. Agregó que esto lo hacen también, en parte, en agradecimiento a las empresas y personas que apostaron por su empresa y les ayudaron a llegar a lo que es en la actualidad “e devolverlles o que nos aportaron para estar por toda Galicia desde Ribeira”.

Vida en las calles

"Hai que destacar que mercar nas tendas da nosa contorna fai que os cartos queden en Ribeira e, á vez, que eses cartos se podan volver a gastar noutra tenda, local ou pequena empresa de aquí", manifestó Javier Fontaíña, quien resaltó que la apuesta por el comercio local supone hacerlo "pola vida nas nosas rúas, pola cercanía, a confianza, a economía de proximidade e o benestar dos nosos veciños". En este sentido, subrayó que cuando se consume en el entorno "fas que o noso pobo avance contigo, apostando por un modelo máis humano, comprometido e xusto".

"É un dos nosos valores promover e participar activamente no comercio de proximidade, nacemos para ser a operadora de telefonía do barrio, a dos teus veciños, atendida por persoas e cun trato persoal. Cremos que chegamos a un punto que as grandes superficies ou empresa, disfrazando de comodidade, nos fan estar máis lonxe das persoas da nosa contorna e fan un dano ás veces irreparable aos pequenos comercios".

Arropados

Fontaíña y Regueira estuvieron arropados en la presentación de la campaña ‘Inviste en Ribeira, inviste na túa xente’ por representantes de los sectores comercial y hostelero, así como del Ayuntamiento. Antonio Lijó, del 'Bar Plaza', destacó la importancia de colaborar con empresas de telecomunicaciones como Toxo Telecom, pues indicó que casi no las hay y que tienen que agradecer que una esté en Ribeira. "É fundamental traballar conxuntamente entre as pequenas e medianas empresas e Toxo Telecom representa unha oportunidade estratéxica para fortalecer o tecido económico da nosa comunidade", manifestó este hostelero antes de incidir en que "as pemes, o comercio e a hostalería son o corazón da actividade local, xeran emprego, dinamizan a economía e dan identidade ao noso pobo".

Este empresario agregó que al colaborar entre empresas no sólo utilizan recursos y mejoran la comunicación, sino que también impulsan la autonomía tecnológica local y que se reduce la dependencia de las grandes corporaciones externas "que nada teñen que dar a Ribeira, a diferencia de Toxo Telecom. Esta alianza supón apostar pola proximidade, sostibilidade e o desenrolo compartido. Se ás pequenas e medianas empresas prosperan, Toxo Telecom tamén o fai, e con eso crece toda a nosa comunidade. Xuntos somos máis fortes, máis competitivos e, sobre todo, máis conectado", puntualizó.

Lijó advirtió que, en un entorno cada vez más digital, esos negocios necesitan un apoyo tecnológico para competir y crecer " aí é onde está Toxo Telecom aportando innovación, competitividade e solucións dixitais adaptadas ás necesidades reais de cada empresa", y precisó que la hostelería tendrá una "necesidade vital" a partir del próximo 1 de enero para relacionarse con Hacienda a través de la app Verifactu, "que nos obriga a todos a estar dixitalizados".

"Iniciativa superpotente"

Mónica Parada, de la tienda de moda infantil 'Lápices de colores', manifestó que la campaña impulsada por Toxo Telecom le parece una "iniciativa superpotente" y que ayuda al comercio local. "Nos traballamos con esta empresa para a nosa telefonía e, no momento en que nos plantexou colaborar, pareceunos ben porque o comercio local está de capa caída, a xente non está mercando no comercio, e desta maneira, con esta campaña poden ter ese ToxoBono para vir as nosas tendas e darlle un punch ás pequenas empresas e á xente lle da un aire para que veña ao noso comercio".

Y Álex Vidal, concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, manifestó que desde el Ayuntamiento creen que "calquera tipo de iniciativa que mova a nosa economía, do noso comercio e da hostalería local é algo que temos que apoiar". También destacó que Toxo Telecom fue "a primeira empresa creada na cidade que trouxo as telecomunicacións" y que "son un grupo de rapaces que empezaron con moita ilusión e hoxe non só están en Ribeira senón tamén nas catro provincias galegas e seguen crendo que o importante é Ribeira".

Vidal manifestó que es necesario darle valor a que sigan apostando por la capital barbanzana y que el ToxoBono haga que la economía siga creciendo en la localidad"e non se vaia para outros lugares" y, por último, subrayó que Ribeira tiene un gran potencial y que si todas las empresas se juntan "poden dar un impulso moi grande á cidade. Desde o Concello estamos a carón destas iniciativas".