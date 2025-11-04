El CIM de Ribeira pone en marcha en centros educativos un programa sobre igualdad, diversidad y prevención de violencia machista

Alumnado del colegio 'Sagrado Corazón de Jesús' de Castiñeiras fue el primero en recibir la formación sobre igualdad y diversidad Cedida

Dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, el Centro de Información á Muller (CIM) de Ribeira puso en marcha el ‘Programa Educativo de Igualdade e Diversidade’, dirigido a alumnado de Primaria y Secundaria de los centros educativos de la localidad y que se desarrolla a lo largo del curso escolar, empezando por el colegio ‘Sagrado Corazón de Jesús’ de Castiñeiras y, progresivamente, se irá impartiendo en el resto.

A esta cuestión se refirió la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, quien detalló que consiste en una acción municipal dirigida al fomento de la igualdad, el respeto a la diversidad y la prevención de violencias de género desde las edades más tempranas.

Esta iniciativa supone el punto de partida de toda la programación que desde el Ayuntamiento ribeirense se ha diseñado para el presente mes, “se ben, traballar a prol dunha sociedade máis xusta, respectuosa, igualitaria e libre de violencias non se debe limitar a unha data específica, senón que é algo no que dende as Administracións públicas e tódolos axentes da sociedade debemos traballar os 365 días do ano para que a mensaxe e, en consecuencia, a maneira de proceder, teñan un impacto real e efectivo", precisó al edila.

Dos líneas de trabajo

Barreiro también dijo que el Programa Educativo de Igualdade se articula sobre las líneas ‘Aprender Igualdade Creando’ y ‘Talleres de Saúde Afectivo-Sexual’. La primera está orientada al alumnado de sexto curso de Primaria, apostando por el aprendizaje a través de la creatividad, y así los niños trabajan la igualdad de género, la diversidad, el respeto y el buen trato a través de dinámicas participativas y proyectos artísticos, tales como cuentos, cómics, vídeos o dramatizaciones. Y aclaró que esas herramientas les posibilitan a los destinatarios la creación de sus propias historias “con mirada igualitaria”, y que su objetivo radica en fomentar el pensamiento crítico ante los estereotipos de género y promover la empatía, el respeto y la corresponsabilidad.

Por otro lado, los citados talleres se dirigen al segundo y al cuarto cursos de Secundaria y de Formación Profesional Básica para abordar la educación afectivo-sexual desde una perspectiva de género. “Preténdese abrir espazos seguros de diálogo onde a mocidade poida reflexionar sobre os afectos, os roles tradicionais e a importancia de construír relacións respectuosas, igualitarias e saudables. A metodoloxía a empregar é dinámica e participativa para que o estudantado poida expresar dúbidas e opinións nun ambiente de confianza”.