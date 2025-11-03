Una nueva pista de hielo, con un 30% más de superficie para patinar, se instalará en Ribeira de cara a esta próxima Navidad

La pista de hielo, que se volverá a instalar en el Malecón, será un gran atractivo durante la época navideña | Chechu Río Chechu Río

Lo prometido es deuda y Ribeira podrá volver a disfrutar de cara a esta próxima Navidad de una pista de hielo que, tras las sugerencias recibidas hace un año, contará con una mayor superficie para que los patinadores tengan una amplitud más adecuada para sus desplazamientos, sobre todo en las horas punta, Así, los 250 metros cuadrados de pista de hielo que hubo hace unos doce meses se verán incrementados hasta los 350, lo que supone cerca de un 30% más. Será dentro de una carpa que rondará los 500 metros cuadrados.

A falta de confirmación oficial, esta instalación, que volverá a instalarse en el Malecón, a la altura de la sede del Distrito Marítimo, recalará en el caso urbano de la capital barbanzana por iniciativa de la Asociación de Empresarios de Ribeira junto con una compañía del sector. Se calcula que podría entrar en funcionamiento el viernes 28 de noviembre -adelantándose a la fecha de otros años-, dejándose su acto inaugural para más adelante, posiblemente para hacerlo coincidir con el encendido del alumbrado decorativo navideño y la inauguración del belén municipal, previsto para el 8 de diciembre, y permanecerá inicialmente hasta mediados de enero de 2026, aunque no se descarta que se pueda prolongar, como ya sucedió la vez pasada.

Precio

Respecto al precio para acceder a la pista de hielo se apunta que la entrada general rondará los 7 euros, pero los clientes de negocios asociados a la patronal ribeirense se podrán beneficiar de bonos y descuentos, en función de la financiación y ayudas que se reciban para sufragar esta instalación que es un gran atractivo para la gente en la épocas navideña. Igualmente, está previsto que haya precios rebajados para centros educativos, asociaciones y otros colectivos.