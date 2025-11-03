Ribeira retomará su solicitud a la Adeac para que en la playa de Coroso vuelva a ondear la Bandera Azul

Mariola Sampedro, acompañada de lso concejales Ana Barreiro, Víctor Reiriz y Vicente Mariño, procedió al izado de la 'Bandeira Galicia Verde' en la playa de Coroso Chechu Río

Ribeira retomará su petición de la Bandera Azul para la playa de Coroso a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Así lo desveló este mediodía la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, quien manifestó su deseo de que, dentro de unos meses, este arenal cuente con ese distintivo. La primera edila recordó que esa solicitud se estuvo haciendo durante años para que esta playa urbana, de la que destacó que “ten moitas cualidades e é moi demandada e visitada non só polos ribereinse senón tamén por xente que ven de fora na época estival”. En ese sentido, sostuvo que “debemos seguir potenciando tódalas bonanzas que ten esta praia” y que para eso “o distintivo de Bandeira Azul é importante, e dende logo que vai ter os apoios económico e municipal para que siga a ser un referente en materia turística”.

Sampedro hizo este anuncio en el acto de izado de la Bandera Galicia Verde que ella misma recogió hace un par de semanas en el transcurso de un acto celebrado en Mos y que estuvo presidido por el máximo dirigente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de la conselleira Ángeles Vázquez. Hoy estuvo acompañada de los concejales Ana Barreiro (Cultura, Turismo e Igualdade), Víctor Reiriz (Medio Ambiente e Iluminación Pública) y Vicente Mariño (Servizos Sociais, Mercados, Sanidade, Desenrolo Industrial y Parques e Xardíns), ante los que recordó que Ribeira revalida por cuarto año consecutivo este reconocimiento, el que viene siendo merecedor por sus buenas prácticas en materia ambientales y de protección y conservación del paisaje.

Diez acciones

"Isto é un motivo de orgullo para Ribeira e a súa ciudadanía, porque este é un concello que camiña hacia políticas verdes e tendo en conta tamén o cambio climático”. La alcaldesa ribeirense recordó que este el otorgamiento de este distintivo tiene lugar después de haber presentado “un programa estudado, avaliado e revalidado, e no que se inclúen dez accións encaminadas á sustentabilidade, á sostibilidade e á protección do medio. Esos proyectos versan sobre la ordenación del territorio, la protección del ambiente y del paisaje, el cambio climático y la eficiencia energética, la gestión responsable de los residuos y otras de sensibilización y comunicación.

En ese sentido, la regidora local refirió que se acometió, con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero apostando por las energías renovables, la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cuatro instalaciones municipales, como fueron el complejo polideportivo de A Fieiteira, el auditorio, el edificio del mercado y la Unidade de Condutas Aditivas (UCA), en donde Sampedro también indicó que se ejecutó la mejora de su evolvente térmica.

Calidad paisajística

Igualmente, también destaca la redacción del proyecto de la puesta en valor sostenible de la fábrica de salazón de O Touro, para recuperar las ruinas existentes de una antigua edificación en las inmediaciones de la playa de Area Secada, al mismo tiempo que se incrementa la calidad paisajística del entorno. En cuanto a la eliminación de especies exóticas invasoras, se está llevando a cabo el control y erradicación de la 'cortaderia sellopana', la cortadera, más conocida comúnmente como hierba o plumero de la Pampa, y con lo que se pretende detener y revertir la pérdida de biodiversidad.