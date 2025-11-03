Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El juez acuerda la puesta en libertad del investigado por intento de parricidio en Ribeira, al estar ingresado en una unidad de Psiquiatría

La Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira tomó la decisión ante la previsión de que, debido a ello, no pueda prestar declaración en las 72 horas legales para mantener su calidad de detenido

Chechu López
03/11/2025 15:43
Agentes de la unidad científica asscritos a la comisaría de Ribeira inspeccionaron de manera concienzuda las escenas del suceso de Vixán
Agentes de la unidad científica asscritos a la comisaría de Ribeira inspeccionaron de manera concienzuda las escenas del suceso de Vixán
Chechu Río

El juez interino de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira acordó la puesta en libertad del joven al que se detuvo a primera hora de la tarde de este pasado sábado por intento de parricidio en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira. El juzgado tomó esta decisión a la vista del estado médico del investigado, que se encuentra ingresado en una unidad de Psiquiatría del Hospital de Conxo, integrado en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), y ante la previsión de que, debido a ello, no pueda prestar declaración en las 72 horas de margen legal para mantener su calidad de detenido.

El togado adoptó esa resolución después de haber recibido esta mañana el atestado inicial por parte de la Policía Nacional, tras lo que decidió dio incoar diligencias contra el investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa. Paralelamente, desde el juzgado ribeirense se remitió un oficio al referido hospital en el que se encuentra ingresado, así como al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para que informen al Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza 1, sobre su estado. También se ha oficiado al Hospital de Conxo para que informe al juzgado de cualquier cambio en su estado, en concreto, sobre cuándo pueda ser previsible que reciba el alta.

