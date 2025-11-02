La Policía Local de Ribeira cuenta con un nuevo vehículo con distintivo ambiental y que fue adquirido por 38.120 euros

La alcaldesa y responsable de la delegación de Seguridade Cidadá, Mariola Sampedro, participó en la recepción de dicho vehículo junto al inspector jefe del cuerpo policial, José Manuel Bretal, y el agente Adrián Chorén Cedida

El Ayuntamiento de Ribeira adquirió por un vehículo con distintivo ambiental para reforzar el equipamiento de la Policía Local en el desarrollo de sus funciones, entre las que figuran las de carácter preventivo y de protección ambiental y de espacios naturales, intervenciones y gestión de situaciones de riesgo o siniestro, la recogida de muestras de residuos o vertidos y actuaciones relacionadas con la prevención y defensa contra los incendios forestales.

Esta compra ha sido resultado del correspondiente proceso de licitación del contrato de suministro de ese coche y que se adjudicó a la empresa Técnicas y Servicios de Automoción SA, por un importe de 38.120 euros, un importe que está subvencionado en parte por el Fondo de Compensación Ambiental.

La alcaldesa y responsable de la delegación de Seguridade Cidadá, Mariola Sampedro, participó en la recepción de dicho vehículo junto al inspector jefe del cuerpo policial, José Manuel Bretal, y el agente Adrián Chorén. "Esta adquisición fortalece os medios materiais para o desenvolvemento das tarefas habituais dos axentes. E o novo coche conta con selo conforme se respecta o medio ambiente", explicó la primera edila.