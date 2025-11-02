Ingresan en Psiquiatría del CHUS al joven detenido por el intento de parricidio en el lugar de Vixán, en Ribeira

Los agentes de la unidad científica inspeccionando de manera minuciosa los escenarios de los hechos delictivos Chechu Río

El joven compostelano que fue detenido a primera hora de la tarde de este sábado como presunto autor de un intento de parricidio en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira, se encuentra ingresado, por razones médicas, en una unidad de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Hasta ese servicio fue trasladado de noche, horas después de su arresto, para poder recibir algún tratamiento en relación con un posible trastorno que, supuestamente, pudo llevarle a propinarle a su padre con un cuchillo numerosas puñaladas y cortes en diferentes partes de su cuerpo, principalmente en el cuello, pero también en el tórax, causándole graves heridas, por las que estuvo sangrando de manera más que abundante.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se informó que está previsto que el veinteañero arrestado, que está siendo investigado como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, pase en la jornada de hoy a disposición del juez interino de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, que se encuentra en funciones de guardia. Sin embargo, ese extremo estará condicionado a que los médicos especialistas que están atendiendo a ese paciente le den el alta hospitalaria, por lo que cabe la posibilidad de que la toma de declaración en sede judicial llegue a retrasarse.

Los hechos que se le atribuyen se empezaron a registrar en la vivienda familiar y acabaron en la vía pública antes las dos y veinte de la tarde del sábado, momento en el que se recibió una llamada de un alertante para comunicar que una persona acababa de ser acuchillada en el referido lugar de Vixán. Hasta el lugar acudieron de inmediato varias patrullas de las Policías Local y Nacional, que se interesaron por la víctima y, en una actuación conjunta, procedieron a detener, colocándole las esposas uno de los agentes a un joven que resultó ser el hijo del agredido con arma blanca.

Precintado

También acudieron efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), cuyos servicios fueron solicitados para proporcionar la cinta usada para precintar el escenario del delito. El objetivo que se persiguió con esa medida fue la de evitar en la medida de lo posible que se contaminase el escenario del delito y que el equipo de investigadores pudiera desarrollar su trabajo de la manera más eficiente de cara a la instrucción de las correspondientes diligencias sobre este caso. En ese sentido, se impidió el paso de personas caminando como circulando en vehículos, teniendo que ser desviadas por viales secundarios o incluso dar la vuelta y regresar por donde habían llegado.

Hasta el lugar del suceso también fue movilizada una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 medicalizada con el equipo sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital barbanzana. Seguidamente, el personal facultativo y de enfermería de este último, junto con los técnicos de emergencias sanitarias del 061, prestaron una primera asistencia a la víctima, cuya identidad responde a las iniciales C.A.Q.G., de 57 años, recogiendo su cuerpo con vida que estaba tirado en medio de la calzada de la carretera provincial DP-7306, encima de uno de los grandes charcos de sangre que se generaron sobre el asfalto a causa de la gravedad de las heridas que sufrió en al agresión con un cuchillo.

Traslado y derivación

A continuación, tras subir al agredido en una camilla y meterlo en la ambulancia asistencia del 061 se procedió a su traslado inmediato al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, en donde recibió atención médica durante aproximadamente dos horas y media, logrando estabilizar a la víctima de la agresión con arma blanca. Y el equipo médico decidió que, en esa situación ya podía ser derivado en una ambulancia UVI Móvil desde el hospital comarcal -de donde salió a las seis menos veinte de la tarde- hasta el Clínico de Santiago de Compostela, permaneciendo ingresado en una de sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y su estado, a la espera de que se pueda facilitar un nuevo parte médico, es de un paciente crítico estable.

Una vez que el joven detenido fue trasladado inicialmente a los calabozos de la comisaría ribeirense y la víctima llevada a un centro hospitalario, en el lugar de los hechos se presentó la unidad científica de la Policía Nacional en Ribeira, que inspeccionaron y analizaron de manera muy minuciosa las diferentes escenas del lugar en las que se desarrolló la agresión, como la casa o la vía pública y una finca privada. Allí encontraron el cuchillo partido en dos mitades, es decir, la hoja por un lado y el mango por otro, que fotografiaron y luego recogieron como pruebas. También señalizaron los lugares donde aparecieron manchas o charcos de sangre, así como elementos que aparecieron en diferentes puntos de la escena del delito y que pudieron tener relación con los hechos o sus implicados, y que pueden ser de mayor o de menor interés para la investigación que está abierta en relación con los hechos ocurridos.

Teléfono móvil

Uno de esos objetos fue un teléfono móvil hallado en el borde de la calzada y que se cree que podría pertenecer a la víctima, pues estaba cerca del lugar en donde cayó desplomado tras sufrir la agresión. Todo ello fue registrado y formará parte de las diligencias que, en su momento, serán remitidas al juez que atiende la Plaza e1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, que está siendo informado puntualmente de los pasos que se están dando en relación con este caso.

Cumpliendo con los derechos que la legislación establece, el joven detenido e investigado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa está recibiendo el asesoramiento de un abogado, que estará presente, al igual que el juez y la representante del Ministerio Fiscal en la toma de declaración y, de ser el caso que se solicite, en la comparecencia sobre la situación personal del arrestado, en la que cada una de las partes presentará sus respectivas solicitudes sobre la posible adopción de medidas, ya sea para su ingreso en prisión, que pueda ser eludida o no con el pago de una fianza, o bien en un centro de tratamiento, así como su puesta en libertad, aunque siga en condición de investigado, con o sin el establecimiento de medidas cautelares.

Conmoción

El suceso generó una gran conmoción no sólo en la aldea en la que ocurrió, sino en toda la parroquia de Carreira y el municipio de Ribeira y en el resto de la comarca barbanzana, así como en el resto de la geografía gallega, donde se sigue con expectación la evolución de la víctima y lo que sucede con la persona detenida por los hechos.