Ingresan en prisión los dos detenidos en la última operación antidroga en Ribeira, en la que se incautaron un kilo de cocaína y 31.000 euros

Agentes de Policía Nacional condujeron a ‘O Sero’ a los calabozos municipales tras la decisión del juez Chechu Río

El juez de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira dictó ayer al mediodía sendos autos en los que decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos en la operación antidroga ‘Rose II’, desarrollada por la Policía Nacional de Ribeira, con la colaboración de unidades de la UPR y de Guías Caninos de la comisaría provincial. Se trata de F.J.M.C. ‘O Sero’, de 57 años, y su pareja, C.A.M., de mediana edad, a los que se les incautaron en las entradas y registros judiciales practicados en sus domicilios de Martín y Bandourrío un total de 1.092 gramos de cocaína, 7,2 gramos de heroína y 31.080 euros repartidos por varios espacios de la vivienda.

Ambos detenidos, que están investigados por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, llegaron a las dependencias judiciales de la capital barbanzana a las 9.10 y 9.20 horas, respectivamente, y en la toma de declaración sólo contestaron a las preguntas que les formularon sus abogadas de oficio, y que básicamente consistieron en confirmar que ambos son consumidores de drogas, que tienen residencia en Ribeira y arraigo familiar.

Peticiones

La fiscal solicitó comparecencia sobre la situación personal de los dos detenidos, y solicitó el ingreso en prisión, para lo que argumentó las grandes cantidades de droga y dinero intervenidas, además de que hay riesgos de reincidencia en la actividad delictiva, de fuga y de destrucción de pruebas, entre otras cuestiones. Sus abogadas pidieron la libertad para ambos y subsidiariamente, para el caso de que se ordenase su ingreso en la cárcel provincial de Teixeiro, se fijase fianza para eludir la prisión preventiva.

Cabe recordar que desde la comisaría ribeirense se indicó que el principal investigado, que es F.J.M.C. ‘O Sero’, utilizaba su vivienda familiar en Martín para la venta de drogas e incluso permitía su consumo en el interior, algo que también se apuntó en un anterior arresto suyo en octubre de 2022, junto a su madre y la que entonces era su pareja, quedando los tres en libertad, ellas en la misma comisaría y él tras su pase a disposición de la autoridad judicial.

Un arresto reciente

De la otra persona arrestada, que es su pareja, señala que le daba apoyo y hacía las veces del principal investigado cuando éste se encontraba ausente. Cabe señalar que C.A.M. ya fue detenioda hace un par de semanas por la Policía Nacional en el portal de entrada del edificio en donde tiene su domicilio, pues en un registro que le practicaron se le intervinieron algunas drogas, aunque en aquella ocasión quedó en libertad.

Además de la sustancia estupefaciente y el dinero señalados, la Policía Nacional pudo intervenir balanzas de precisión y útiles para la manipulación y el consumo de la droga, sustancia para el corte y adulteración de esas sustancias, cuadernos con anotaciones que infieren las distintas compraventas de droga al por menor, dos pistolas simuladas, tres escopetas, una catana y efectos de procedencia desconocida, como tres patinetes eléctricos y una biciclet eléctrica.