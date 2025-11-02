Ánxela Gracián presenta en Ribeira su último libro en el que invota a los lectores a realizar un viaje al mundo felino

Antonio Piñeiro, Mariola Sampedro y Marta Neira arroparon a Ánxela Gracián en la presentación de su último libro Cedida

El salón de actos del centro cultural Lustres Rivas de Ribeira albergó a última hora de la tarde de este viernes la presentación del libro ‘Honorata e a casa das palabras gardadas’ de Ánxela Gracián, en la que se desveló su contenido, y que estuvo impulsada por la asociación cultural Barbantia. La escritora invita a los lectores a realizar a través de las 152 páginas de su obra un viaje por el mundo felino, y en la que enfatiza sobre la importancia de los libros como herramienta para que lo narrado perdure en el tiempo. Fue un acto que contó con la participación de la alcaldesa ribeirense, Mariola Sampedro, y que también contó conn la asistencia del escritor Antonio Piñeiro, y de Marta Neira, profesora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Marta Neira, que arroparon a la autora y traductora infantil.

Esta última manifestó que esta obra es un canto a la amistad, a la igualdad y al respeto por la diferencia, lo que ejemplificó en los numerosos gatos que generan un vínculo y que, llegado el momento, acaban en una casa en la que los ratones les contarán relatos. Por su parte, la primera edila aprovechó su intervención para incidir en la importancia de trasladar a los más pequeños esos valores quye se transmiten a través del libro. Sampedro también dijo que "a literatura permítenos viaxar traspasando os límites marcados polo tempo e o espazo para vivir historias reais ou ficticias. E isto adquire maior significado cando falamos dos nenos".

En ese sentido, Sampedro señaló que "é importante, polo tanto, que teñamos unha produción literaria fecunda en canto a cantidade pero, sobre todo, en canto a calidade, para así incentivar tamén o hábito da lectura entre os máis pequenos", manifestó. La regidora local se refirió a que en esta obra se constata que "os escritores, dalgún xeito, falan de si mesmos nas súas creacións, pois só é posible falar daquilo que nos resulta coñecido, próximo e familiar para captar a atención do lector e poder mergullalo na historia. Así que, as páxinas non só nos trasladan a mensaxe da obra, tamén a parte da esencia de quen a crea".

El escritor e editor de Bourel, Antonio Piñeiro, ejerció de presentador y repasó la amplia trayectoria de Ánxela Gracián, con especial énfasis en la narrativa y en la poesía. Además, hizo hincapié en la dificultad de escribir para niños, de adaptar el lenguaje y el contenido del imaginario de los adultos para llevarlo al universo infantil. De hecho, refició que el mismo tuvo varios intentos de relatos para este público sin que llegasen a fructificar.

Y la propia autora habló de la fuerte presencia de felinos en los relatos y vidas de numerosos escritores como Jorge Luis Borges o Fina Casalderrey, precisando que esta última es un referente en el panorama literario infantil de Galicia, y que ten como uno de sus máximos exponentes 'O misterio dos fillos de Lúa'. En este sentido, en la publicación de Gracián aparece representados el concepto de la metaliteratura y un canto a la pasión por la palabra.