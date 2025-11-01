El litoral ribeirense acogerá el sábado 8 de noviembre el campeonato social de pesca recreativa 'V Open de Corrubedo Spinning Galicia'

Fernando Abraldes, Ramón Crujeiras 'Portas' y Álex Vidal presentaron el cartel del V Open de Corrubedo Spinning Galicia Chechu Río

El próximo 8 de noviembre, entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, se celebrará en el litoral de Ribeira el 'V Open de Corrubedo Spinning Galicia', que reunirá a 160 participantes llegados del noroeste peninsular, tanto de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco como Castilla-León, y también de Portugal. Se trata de un campeonato social de pesca recreativa de alto consumo regulada en el que se emplea un cebo artificial para atraer a los peces depredadores, pudiéndose pescar un máximo de 5 kilos por persona, según indicó Ramón Crujeiras 'Portas', representante del Club Spinning Galicia. Además, detalló que la totalidad de las capturas que se extraigan se entregarán a la residencia de mayores.

Junto a 'Portas', en la presentación de esta cita para los aficionados a la pesca recreativa estuvieron los concejales de Deportes y de Mar, Álex Vidal y Fernando Abraldes, quienes incidieron en la idea de que se trata de un evento consolidado en el calendario deportivo de Ribeira "que une unha práctica deportiva e o mar, reforzando así o noso vínculo co eido marítimo e desfrutando do mesmo a través de diferentes alternativas", precisó el primero de los ediles.

Premios

Igualmente, 'Portas' detalló que habrá premios en forma de trofeos para los tres primeros clasificados en la categoría masculina y para la primera en la modalidad femenina, para en mejor en promesas y para la captura más grande. Asimismo, habrá obsequios por parte del Ayuntamiento de Ribeira para que los participantes se lleven un buen recuerdo de su paso por Ribeira para as distintas categorías, entre as que se atopa a masculina, a feminina, a promesa e a captura máis grande.

Fernando Abraldes detalló que para que esta prueba se pueda desarrollar cuentan con permiso para el tramo de litoral comprendido entre las playas de de Río Sieira (Porto do Son) y de A Corna (Palmeira), para capturar especies como robalizas, sargos y pintos, entre otros, tal y como precisó el edil de Mar. Este último indicó que si las condiciones meteorológicas acompañan podrán celebrar la competición en la zona del litoral de Corrubedo, en mar abierto, de la que detalló que es "privilexiada para a pesca". De todo modos, Abraldes avanzó que, en caso de mal tiempo, cuentan con plan alternativo para desarrollarla en una zona más resguardada, dentro de la ría arousana, desde Couso hasta A Corna. Además, en el transcurso de la prueba se contará con la colaboración del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y de la Policía local.

Acompañados

'Portas' también destacó de este evento deportivo y social que los participantes acudirán con sus familias a pasar el fin de semana a Ribeira, para disfrutar del municipio, de su comercio, hostelería y restauración, con lo que prevé que suponga una buena repercusión para la economía local, pues detalló que hay mucha gente que llega a la capital barbanzana la víspera, con lo que también se verán beneficiados los establecimientos de hospedaje. Y agregó que el domingo, después del pesaje de las capturas y la entrega de premios, tendrá lugar una comida con los participantes en el restaurante Casa Vilas, en el lugar de Bretal, en la parroquia ribeirense de Olviera, donde a las siete de la mañana del domingo 8 será el lugar de reunión de los competidores.