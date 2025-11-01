Detenido un joven acusado de herir gravemente con un arma blanca a su padre en el lugar de Vixán, en Ribeira

Efectivos de las Policías Local y Nacional acordonaron la zona en la que se registró la presunta agresión con arma blanca Chechu Río

La Policía Nacional de Ribeira acaba de detener a un joven que presuntamente hirió gravemente a su padre, al que supuestamente acuchilló en varias partes de su cuerpo. Ocurrió minutos antes de las tres de esta tarde en el lugar de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira, cuando se inició una disputa entre ambos a causa de una situación familiar que se remonta a hace bastantes años.

Al parecer, el enfrentamiento se inició en una parcela que hay pegada a la carretera general que une el lugar de Campos con Aguiño, por A Graña, y continuó por el referido vial, cayendo sobre el asfalto el herido, dejando varios y grandes charcos de sangre. La víctima, un hombre de mediana edad, fue atendida por el personal técnico de emergencias sanitarias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que lo evacuó de inmediato al Hospital do Barbanza para ser intervenido de urgencia

Por otro lado, al supuesto agresor lo arrestaron en las inmediaciones del lugar de los hechos varios agentes de la comisaría, a cuyos calabozos ya fue trasladado en calidad de investigado. En estos momentos se está a la espera de tramitarse las correspondientes diligencias y pasar a disposición de la autoridad judicial.

En el lugar se personaron varias patrullas de las Policías Nacional y Local, que acordonaron tanto el tramo de carretera en el que se produjeron los hechos, y acaban de llegar efectivos de las unidades judicial y científica para inspeccionar la escena de la agresión. Según indicaron algunos vecinos de la zona, los implicados en el suceso no son naturales de la zona y que llegaron hace algún tiempo a vivir en la zona de Vixán, pero que tampoco los conocían mucho.