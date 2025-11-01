Isabel Cañas visitó las instalaciones del Club de Remo Náutico de Riveira junto a su presidente, Jesús Silva, y varios de sus deportistas Cedida

La empresa Congalsa ha dado una muestra más de su conpromiso con su entorno a través de diferentes líneas de responsabilidad social corporativa, y ahora fortalecerá su relación con el Club de Remo Náutico de Riveira. Ambas entidades mantienen una estrecha colaboración desde el año 2020, cuando la compañía con sede en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, comenzó a patrocinar la actividad del club deportivo. Para visibilizar este apoyo, la directora de Relaciones Externas de Congalsa, Isabel Cañas, mantuvo una reunión con el presidente del mismo desde 2013, Jesús Silva. En dicho encuentro, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las citas deportivas en las que compiten sus diferentes equipos y conversó con algunos de sus integrantes, incluidos los más pequeños.

La representante de la empresa de alimentación, que se singulariza por su apoyo a diferentes entidades que promueven el deporte base en la comarca del Barbanza, manifestó que "en Congalsa creemos que la actividad deportiva debe ser cuidada, porque representa ilusión, compromiso y ganas de mejorar cada día”. En este sentido, la directora de Relaciones Externas de la compañía indicó que los valores que promueve el deporte confluyen con los corporativos de Congalsa. “Cuando vemos, como hoy, a los más pequeños ilusionados con la práctica del remo, no podemos sino reconocer en ellos la misma energía que mueve a nuestra empresa”, enfatizó Calas.

En su ánimo de forjar un futuro sólido con iniciativas como esta, Congalsa insiste en reafirmar su compromiso con el entorno en el que desarrolla su actividad, impulsando proyectos que generan valor social y contribuyen a forjar un futuro más sólido para la comarca de O Barbanza. A través del encuentro con responsables del Club de Remo Naútico de Riveira, esta firma pobre se sostiene que continúa tendiendo puentes entre la empresa y la sociedad. “Estamos convencidos de que el mañana se construye con colaboración, compromiso y con la mano tendida a iniciativas como las que desarrolla este club”, concluyó Isabel Cañas.