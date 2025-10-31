Solicitan un total de 44 años de cárcel para los cuatro acusados de falsificación de moneda y estafa en bancos de O Barbanza y Vilagarcía

La celebración del juicio fue señalada para este próximo jueves, 6 de noviembre, después de que se suspendió hace aproxiimadamente un año Chechu Río

Tres hombres y una mujer se deberán sentar el jueves de la próxima semana, 6 de noviembre, a partir de las diez de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de los delitos continuados de falsificación de moneda y de estafa, por los que la Fiscalía les pide 11 años de prisión a cada uno y multa de 65.000 euros, así como que indemnicen, conjunta y solidariamente, a los representantes legales de Caixabank con 8.746,67 euros, del Banco Santander con 30.393,40 euros, del BBVA con 10.304,61 euros y del Banco Sabadell con 5.204,35 euros. Se trata de una causa procedente de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira. Se trata de un juicio que ya se señaló en su día para su celebración el 24 de octubre del año pasado, pero que se suspendió debido a que dos de los cuatro procesados no fueron localizados.

El Ministerio Público sostiene que los cuatro procesados actuaron de común y previo acuerdo y dentro de un plan concertado para introducir entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en el tráfico mercantil, a través de entidades financieras de Ribeira, A Pobra, Boiro y Vilagarcía, “dólares que simulaban ser originales, a sabiendas de su falsedad, lucrándose con el cambio”. Los procesados acudieron a los bancos y retiraron de sus cuentas el contravalor en euros de los billetes americanos que entregaron y cuyo importe total ascendió a 52.500 dólares. En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que del 5 al 18 de septiembre de 2019 fue uno de los acusados quien acudió a las oficinas de Caixabank de Ribeira y A Pobra, al Banco Santander en Boiro, Ribeira y A Pobra y al BBVA de la Praza Porta do Sol en Ribeira, en las que ingresó un total de 31.500 euros en su cuenta con importes parciales que oscilaron entre 500 y 9.900 dólares.

A la acusada le atribuye que del 5 al 12 de septiembre de 2019 acudió en dos ocasiones a la sucursal de Caixabank en A Pobra para ingresar 900 y 2.000 euros y que también lo intentó en su oficina de Rúa Estatuto de Galicia en Boiro, pero le informaron que no era posible obtener su contravalor de manera inmediata y canceló la operación. De un tercero, la Fiscalía sostiene que acudió al Banco Santander de la Avenida Rosalía de Castro -ya no existe- el 20 de septiembre de 2019 e hizo un ingreso de 5.000 dólares en su cuenta, y tres días después regresó a esa sucursal e hizo dos ingresos, de 5.000 y de 2.200 dólares, que transfirió a favor del primer acusado citado.

Y del cuarto procesado indica que el 14 de enero de 2020 acudió al Banco Sabadell de Vilagarcía e ingresó 5.000 dólares, y que al día siguiente el primer acusado acudió a la oficina de esa entidad en Boiro para intentar hacer otro ingreso de 5.000 dólares en la cuenta del cuarto procesado, sin que llegase a hacer esa operación por las sospechas que indujo en los empleados y abandonó precipitadamente el lugar, dejando olvidado el dinero. Este cuarto acusado fue a recuperarlo unas horas después, pero le denegaron la entrega, y volvió a la sucursal de Vilagarcía para intentar ingresar 4.900 dólares, sin poder hacerlo al requerirle los empleados que justificase la procedencia del dinero. Luego se presentó en la oficina de Padrón y solicitó el cambio de 4.800 dólares a euros, pero le fue denegada esa operación.