Ribeira

Los Bomberos de Ribeira retiran dos planchas que se soltaron de la fachada de una casa en Palmeira y corrían riesgo de desprenderse y caer a la calle

Los profesionales de emergencias garantizaron con su intervención la seguridad en la zona, para lo que también comprobaron el estado de otras de las chapas de esa parte del inmueble

Chechu López
31/10/2025 22:20
Dos planchas aislantes de una de las fachadas laterales de una casa se soltaron y quedaron a merced del viento
Chechu Río

El temporal de viento y lluvia que azotó en la jornada de ayer provocó algunas intervenciones por parte de los equipos de emergencias de la zona. Una de ellas la realizó la dotación de guardia del parque comarca de Bomberos de Ribeira, que en torno a las dos y diez de la tarde fue movilizada, junto con la Policía local ribeirense, que acudió con una patrulla, por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

Fue tras recibirse un aviso en relación a un par de plancha de aislamiento que se habían desenganchado parcialmente de la fachada de una vivienda unifamiliar de planta baja, dos pisos y bajo cubierta en la Rúa de Galicia, en Palmeira, en las inmediaciones del cementerio municipal de dicha parroquia, y que habían quedado a merced de las rachas de viento. 

Los profesionales de emergencias pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar ribeirense de Xarás se desplazaron hasta el lugar con el camión autoescalera para poder trabajar en altura y poder retirar las referidas chapas de 2 metros de largo por un metros de ancho que se habían soltado de sus anclajes en tres de sus lados, quedando únicamente sujetas de uno de ellos. Los bomberos retiraron esos elementos para garantizar la seguridad en la zona, para lo que también comprobaron el estado de otras planchas, y dieron por rematada su intervención a las tres de la tarde.

