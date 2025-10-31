La Policía Nacional incautó más de un kilo de cocaína y 31.080 euros en los registros practicados en dos inmuebles de Martín y Bandourrío, en Ribeira

Imagen con la droga, dinero, armas y algunos efectos intervenidos en los dos registros judiciales realizados en la jornada de ayer Cedida

Las dos entradas y registros judiciales practicados dentro de una operación antidroga en sendas viviendas del lugar de Martín y del barrio de Bandourrío, en Ribeira, la Policía Nacional incautó 1.092 gramos de cocaína, 7,2 gramos de heroína y la sorprendente cantidad de 31.080 euros. Este fue el resultado final de varios meses de investigación y que ayer permitió desmantelar un importante punto negro de venta de drogas en la capital barbanzana, y que se dedicaba al suministro de sustancias estupefacientes en toda la comarca.

Desde la comisaría ribeirense indican que la operación, denominada ‘Rose II’, se enmarca en la línea con los objetivos estratégicos de la Policía Nacional, como son la reducción de la oferta de drogas al consumidor, persiguiendo la erradicación de su tráfico, consumo y su tenencia. Así, agentes adscritos a la misma, junto con efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), especializada en entradas y seguridad de espacios, y Guías Caninos, especializados en la detección de drogas y billetes de curso legal, ambos de la comisaría provincial de A Coruña, llevaron a cabo ayer la referida intervención antidroga, denominada “Rose II”.

Desde la comisaría se confirma la detención de dos personas, de la que dio cuenta este periódico, siendo uno de ellos el principal investigado, F.J.M.C., alias ‘O Sero’, de 57 años, del que se indica que utilizaba su vivienda familiar para la venta de drogas e incluso permitía su consumo en el interior. De la otra persona arrestada, que es su pareja, señala que le daba apoyo y hacía las veces del principal investigado cuando éste se encontraba ausente.

Además de la sustancia estupefaciente y el dinero, la Policía Nacional pudo intervenir balanzas de precisión y útiles para la manipulación y el consumo de la droga, sustancia para el corte y su adulteración, cuadernos con anotaciones que infieren las distintas compraventas de droga al por menor, dos pistolas simuladas, tres escopetas, una catana, varios efectos de procedencia desconocida como tres patinetes eléctricos y una bicicleta eléctrica. Tras tramitarse las correspondientes diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición judicial, previsiblemente en la jornada de mañana.