El espectáculo de comedia de improvisación 'Tremendo Show!' recalará en el auditorio de Ribeira el próximo 29 de noviembre

David Sampedro, gerente de 'Espectáculos A Cantaruxa, y Ana Barreiro, concejala de Cultura, presentaron el cartel de 'Tremendo Show!' Chechu Río

El auditorio municipal de Ribeira albergará el próximo 29 de noviembre, a partir de las nueve de la noche, con apertura de puertas desde media hora antes, la actuación de comedia instantánea ‘Tremendo Show!’, que viene de ofrecerse con gran éxito en otras localidades, como fue su estreno en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, donde se completó el aforo, según destacó David Sampedro, gerente de la promotora local 'Espectáculos A Cantaruxa', que es el responsable de su programación.

Las entradas se pondrán a la venta de manera anticipada a partir de las nueve de la mañana de este lunes, 3 de noviembre, a 12 euros, más gastos de gestión, tanto vía online en www.ataquilla.com y de manera presencial en la oficina municipal de atención ciudadana de lunes a viernes y en horario de 09.00 a 14.00. También se podrán adquirir el mismo día de la actuación, desde una hora antes del inicio de la función, en la taquilla del auditorio por 18 euros, más gastos de gestión.

En esta ocasión, de los siete artistas que componen el elenco que está de gira por la geografía gallega se contará en esta ocasión con la participación de cinco de la talla de la ribeirense Susana Sampedro, el vasco Alfonso Medina y los gallegos Antón Coucheiro, Arturo Cobas y Sheyla Fariña. Este evento, que recala en la capital barbanzana de la mano de ‘Espectáculos A Cantaruxa’, cuenta con la colaboración de la Concellería de Cultura.

La edila de dicha área de gobierno, Ana Barreiro, inició la presentación de esta actividad indicando que “as risas van chegar a Ribeira” y se detuvo en destacar el talento de la artista natural de la localidad. Los promotores de este espectáculo veteranos TheMomento Impro y las nuevas fenómenas de Teimas se reunirán en el mismo escenario escenario para compartir historias que, con el principal ingrediente de la improvisación, partirán de las sugerencias del público.

"Teremos en Ribeira un espectáculo de primeiro nivel con rostros moi coñecidos do panorama cultural galego, onde non faltará a marca ribeirense da man da talentosa Susana Sampedro e auguro que haberá moitos sorrisos e alegría. Comedia e improvisación van da man neste show co que apostamos por dinamizar a vida cultural do noso municipio neste outono xunto co resto de propostas xa argalladas", manifestó Barreiro. Por su parte, David Sampedro afirmó que la variedad de los artistas que habrá sobre el escenario del auditorio ribeirense permitirá que se entremezclen diversas disciplinas artísticas.