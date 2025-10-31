Mi cuenta

Ribeira

El centro de salud de Ribeira ve mejorada su situación por falta de médicos al contar ahora con 10 de los 14 que le corresponden

Decenas de vecinos se volvieron a concentrar delante del ambultorio de la capital barbanzana, aunque la presencia de la lluvia desanimó a muchos de los habituales en esta movilización de protesta

Chechu López
31/10/2025 07:35
Decenas de vecinos se concentraron delante del ambulatorio de Ribeira para reclamar la cobertura de médicos al 100%
Chechu Río

Un buen número de ribeirenses se volvieron a concentrar ayer al mediodía, aunque menos que otras veces a consecuencia de la lluvia que estuvo acompañando en la ciudad desde varios minutos antes y que desanimó a muchos de los habituales, para reclamar médicos en el centro de salud de Santa Uxía. Después de que la semana pasada faltasen 8 de los 14 que le corresponden por plantilla, ayer trascendió que se ha producido una mejora de la situación, pues estaban en activo una decena de los facultativos, aunque dos de ellos lo hicieron por unas horas, a diferencia de los otros ocho que tienen jornada completa.

