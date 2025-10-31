El centro de día que Agadea gestiona en Ribeira celebra 15 años de cuidados y atención a enfermos de Alzhéimer y de acompañamiento a sus familias

Diversas autoridades autonómicas y locales se sumaron a la celebración del 15 aniversario del centro de día de Alzhéimer de Ribeira Chechu Río

El centro de día para personas con enfermedades neurodegenerativas que gestiona en Ribeira la Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzhéimer (Agadea) está de aniversario y ayer celebró 15 años desde su apertura. Para conmemorar esa efeméride se organizó una fiesta interna para el disfrute de los usuarios y sus familias.

Fue un evento que no se quisieron perder el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo; la subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Innovación Sociosanitaria, Eloína Núñez; la presidenta de Agadea, Isabel Gey, y la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, acompañda de otros integrantes del Gobierno local, como la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, y el edil de Servizos Sociais, Vicente Mariño.

Durante este acto se procedió a la proyección de un trabajo audiovisual con un repaso en imágenes de la historia del centro de día a través del testimonio de sus usuarios y trabajadoras, además de que tuvo lugar una actuación musical del grupo de pandereteiras 'As Garridiñas' de la asociación de Amas de Casa de Ribeira y se desarrolló una tómbola para proceder al reparto de 15 obsequios consistentes en paraguas, bolsas de tela, botellas y otros.

Satisfacción

La presidenta de Agadea, entidad que viene de celebrar sus 30 años, se mostró muy satisfecha por el hecho de que este servicio celebre su 15º aniversario y que no quería que esta efeméride pasase desapercida "dado que este centro de día de Ribeira foi o que nos deu impulso e enerxías para seguir adiante, porque foi o primeiro que tivemos", subrayó Isabel Gey, quien destacó la importancia que tienen los cuidadores que empezaron con terapias antes de que existiera el centro de día, y

También se refiriñó a la inestimable ayuda que han tenido de la Consellería de Política Social "que puso todo para poñelo en fiuncionamento, algo que non foi nada fácil e polo que estamos moi agradecidos". Ahondando en sus palabras, destacó que supuso "un punto de inflexión para Agadea" en el que tambiérn se contó con la implicación del Ayuntamiento de Ribeira, trabajadores sociales, Atención Primaria, con lo que "fixemos unha piña", pues "tiñamos moi claro que había que tirar para adiante".

Objetivo básico

Por su parte, la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, felicitó a Agadea "polos seus 15 anos aquí, sobre todo, estando a carón das persoas con dependencia, coidándoas, acompañándoas, igual que coa súas familias. Agardo que percorramos esta senda durante moitos anos máis, aportando vivencias, coñecemento e experiencias á traxectoria de Agadea e tamén á cidadanía de Ribeira". En este sentido, la primera edila precisó que ese es uno de los objetivos básicos que cualquier alcalde debe tener entre sus prioridades, y agregó que "para nós é importantísimo que un centro de día coma este funcione así, sendo exemplo de éxito, de coidado e de atención".

A su juicio, las familias dejan en buenas manos a sus mayores, "todo o munmdo vaise tranquilo a traballar, a facer as tarefas da casa, a poder conciliar a súa vida grazas a esta atención". "Agardamos que ese camiño que percorre Agadea desde hai 15 anos siga moitísimos máis e o fagamos xuntos, compartindo momentos e experiencias", manifestó Sampedro Fernández, quien también quiso agradecer "a todo o persoal desta casa a labor que fai, e no Concello de Ribeira vai atopar esa man tendida para darlle aos nosos maiores a atención que merecen, pois Ribeira é o que é grazas aos nosos maiores e lles debemos moito".

La regidora local agregó que "o voso traballo non se limita no interior do centro, é un traballo que sae á rúa, que busca que os nosos maiores sigan formando parte activa da sociedade". Y destacó la colaboración entre las administraciones para seguir dotando de recursos en materia de dependencia, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Puesta en valor

Antón Acevedo puso en valor los 15 años de trayectoria del centro de día de atención a personas con Alzhéimer de Ribeira, destacando la importante labor que desarrolla este y el resto de servicios que confoman la red gallega de atención a personas con enfermedades neurodegenerativas, que cuenta con 560 plazas totalmente públicas, y que subrayó "son un exemplo de éxito e de como se poden xestionar da man de enitidades sociais, neste caso de Agadea e os propios familiares, coa colaboración da Xunta e dos concellos, que sempre poñen do seu labo.

El director xeral de Maiores e Atención sociosanitaria, que manifestó en relación a estos centros de día que "trátase de servizos específicos que ofrecen unha atención e coidado de calidade a todas as persoas afectadas e un asesoramento aos seus achegados", recordó que hace un par de años que desde la Xunta de Galicia firmaron un primer concierto social, que aclaró que también fue el primero en el Estado español, a través del cual se asegura la financiación de las plzas para atención de enfermos de Alzhéimer y la estabilidad presupuestaria de las entidades.

En este sentido, Acevedo indicó que de esa manera podrán esas entidades podrán seguir prestando estos servicios "e son outro exemplo de colaboración entre as entidadese as administracións, e que cremos que hai que continuar fomentando". Por últiomo, Acevedo expresó usagradecimiento a todas las personas que colaboraron, a los trabajadores y a los integrantes de Agadea y al Ayuntamiento "e que son o eixo e o camiño que debemos seguir", concluyó.