Ribeira

Ambar presta apoyo especializado para inclusión social y laboral de personas con diversidad funcional

Ofrece una metodología fundamental para el desarrollo de la autonomía e igualdad de oportunidades, a través de la que la preparadora laboral realiza un seguimiento intensivo al usuario y a la empresa

Chechu López
31/10/2025 07:10
El programa Emprego Con Apoio permite la realización de un seguimiento intensivo al usuario y a la empresa
Cedida

La asociación Ambar mantiene su compromiso con la inclusión social y laboral de las personas con diversidad funcional en O Barbanza, prestando apoyos especializados a trabajadores con diversidad y colabora con empresas inclusivas en el entorno socio-laboral. Se enmarcan en el programa de Emprego Con Apoio (ECA), una metodología fundamental para el desarrollo de la autonomía e igualdad de oportunidades, a través de la cual, la preparadora laboral realiza un seguimiento intensivo al usuario y a la empresa. 

Las acciones llevadas a cabo por el equipo de Ambar incluyen orientación y elaboración de un programa de adaptación al puesto de trabajo, acercamiento y apoyo para mejorar la relación del nuevo empleado y el equipo, entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas y en las tareas específicas del puesto y asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y los procesos de adaptación. Estas actuaciones se ejecutan con una subvención de la Consellería de Emprego, con fondos recibidos del Servizo Público de Empleo Estatal, destinados a financiar costes salariales y Seguridad Social de los profesionales que realizan el ECA.

