Las primeras prospecciones no permiten hallar restos humanos en la fosa exhumada en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados, en Rianxo

La diputada Sol Agra, junto con el alcalde de Rianxo e integrantes de la CRMHB, visitó los trabajos de exhumación de la fosa Cedida

Después de transcurridos tres días del inicio de la exhumación de una fosa situada en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados, en Rianxo, no se ha producido todavía la localización de los restos mortales del boirense Manuel Piñeiro Abeijón y de Francisco López Pérez, vecino de Taragoña, que en verano de 1936, y con una diferencia de un mes entre ambos, fueron paseados en el Alto da Paradegua por parte del integrantes del bando franquista y que, tras fusilarlos, abandonaron sus cuerpos sin vida en una carretera próxima al citado tempo religioso.

Historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos y genetistas del grupo Histagra-Cispac-USC iniciaron este pasado lunes una nueva campaña de investigación sobre las víctimas de la represión franquista. Al frente de dicha intervención arqueológica se encuentra Tania Rial, de Tempos Arqueólogos, quien detalló que el lunes empezaron con la retirada de los niveles superiores de un área en el que había material reciente y que se correspondía con obras que se realizaron en un muro y la construcción de un camino, y que a partir de ahí fueron profundizando en niveles inferiores, donde hallaron una fosa con orientación este-oeste y de 1,70 metros de largo por 60 centímetros de ancho, pero la retirada de los sedimentos no permitió hallar restos humanos en su interior.

El hecho de que no hubieran aparecido restos mortales en dicha fosa -por su ubicación se piensa que estaba destinada a personas fallecidas por suicidio-, que estaba vacía, lleva a los investigadores a creer en la hipótesis de que pudo haber ircunstancias que impidieron el enterramiento o bien que, en algún momento, se pudieron llegar a retirar para proceder a ser enterrados canónicamente, en un lugar totalmente sacralizado.

Ampliación

A partir de hoy van a ampliar la zona de intervención hasta donde les hablan las fuentes orales, “co que vamos a peinar unha sondaxe de 3 por 4 metros que temos plantexada”, precisó Tania Rial, quien agregó que estos trabajos que están realizando se prolongarán, previsiblemente, hasta mediados de la próxima semana, y esperan que puedan ofrecer resultados con la localización de los restos mortales de los dos barbanzanso que están buscando.

Por su parte, Lucía Santiago, del Grupo Histagra, indicó que quienes los pasearon y fusilaron se cuidaron mucho de no dejar rastro alguno, ni simbólico ni físico, lo que se traduce en que sus fuentes documentales escritas para localizar la fosa son prácticamente nulas. Aclaró que es a partir de la colaboraciones de asociaciones, como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, a través de la que recibieron la solicitud de exhumación por parte de una nieta de Manuel Piñeiro y un nieto de Francisco López y qu,e tras asignárseles esta fosa con la resolución del plan cuatrienal, empezaron a investigar.

A este respecto, Santiago Sanmiguiel afirma que resulta esencial la colaboración vecinal, así como los trabajos o referencias bibliográficas como las que dejaron estudiosos locales, como es el caso del rianxeiro Xesús Santos. Además, detalló que realizaron sus propias entrevistas y consultas en el registro civil, donde están las actas de defunción, precisando que en uno de esos dos casos aparece más detallada la autopsia, "pero, normalmente, a literatura creada polos vencedores ofrece o seu relato".

Amplio sondeo

Tania Santiago indicó que entre la fuente y la memoria oral han podido localizar la zona en la que están interviniendo y buscando ahora, y precisó que dienten un sondeo bastante amplio "debido a que pasaron moitos anos e a memoria vaise deturpando". Ahondando en la zona donde están realizando las propecciones, señaló que por el tipo de estracto "hai indicios por algunha marquiña, pero non saberemos nada ata que sigamos excavando".

Si se da el caso de que aparece algún tipo de restos se activará el protocolo de exhumación, teniendo que ponerse los EPI (Equipos de Protección Individual) y también el protocolo de intervención arquelógica, para la exhumación de los cuerpos. En esta actuación, también se presentará el antropólogo forense del Imelga, que se llevará los restos al laboratorio para su estudio en profundidad, después del preliminar que se haga in situ.

Y, junto con el Instituto de Ciencias Forenses ‘Luis Concheiro’, se llevará a cabo un análisis genético, que será posible gracias a que tiene a los familiares localizados. De producirse la identificación de los cadáveres se les entregarán a los familiares, que los llevarán para donde ellos deseen. Desde la USC indicaron que por su parte se procedrá a la divulgación de los trabajos efectuados y los resultados conseguidos, y el reconocimiento de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria.