Ribeira

La exposición ‘7 lúas’ de Goretti Bello amplía un mes su estancia en el centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira

La muestra está compuesta por una treintena de creaciones entre las que figuran óleos sobre lienzo, vidrieras enplomadas y esculturas, así como una instalación

Chechu López
30/10/2025 06:00
Goretti Bello busca con sus obras de vidrioeras, pictóricas y videoproyecciones estimular los sentidos de los espectadores
Cedida

El departamento municipal de Cultura de Ribeira comunicó que la exposición ‘7 lúas’ de Goretti Bello, que se exhibe en el centro cultural ‘Lustres Rivas’, ofreciendo una visión etérea de la artista en color, luz y movimiento, se amplía hasta el 22 de noviembre. Esta muestra está compuesta por una treintena de creaciones entre óleos sobre lienzo, vidrieras enplomadas y esculturas, así como una instalación. 

Goretti Bello busca con sus obras estimular los sentidos de quienes las contemplan, incluyendo las videoproyecciones, en los que los colores y el simbolismo universal forman la parte íntegra de su expresión artística, vinculándolos con los puntos energéticos del cuerpo -“chakras”- y la naturaleza y símbolos esotéricos de conexión al universo y divino interior. La exposición se puede visitar de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas.

