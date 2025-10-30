Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El Sindicato de Enfermería Satse denuncia la "creación irregular" de la Unidad de Alergias en el Hospital de Barbanza

Critica que iniciase su actividad sin la infraestructura, equipamiento y dotación de enfermeras adecuados, algo que, a su juicio, "pone en riesgo la seguridad de los pacientes"

Chechu López
30/10/2025 12:35
Imagen de archivo de la fachada del Hospital do Barbanza
Chechu Río

El Sindicato de Enfermería (Satse) en A Coruña denuncia que se empezaron a realizar pruebas de alergias en el Hospital do Barbanza sin la infraestructura, equipamiento y dotación de enfermeras adecuados, “o que pone en riesgo para la seguridad de los pacientes”, precisan sus responsables. Satse critica que se haya iniciado esta actividad asistencial sin haberse constituido formalmente una Unidad de Alergias en las Consultas Externas y reclama su urgente puesta en marcha con los recursos materiales y humanos necesarios.

Este sindicato indica que tuvo conocimiento de que se están realizando test de provocación y pruebas cutáneas, ‘prick test’, en la sala de extracciones, un espacio que, según sostiene, “no está diseñado, ni equipado para este tipo de procedimientos que requieren condiciones específicas de seguridad y monitorización”. Además, desde Satse advierten que no se ha reforzado el equipo de profesionales de Enfermería, algo que, a su juicio, “supone una sobrecarga adicional para el personal existente y una vulneración, además de los protocolos clínicos establecidos”, según indicó su secretaria provincial en A Coruña, Sonia Bao Carro.

Medidas urgentes

Por ello, desde Satse reclaman a la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que, además de la constitución de la Unidad de Alergias, se garantice la seguridad de los pacientes mediante la adecuación de espacios y protocolos. Esta organización sindical también considera “imprescindible” que se dote al servicio de Enfermería de personal especializado y suficiente para atender esta nueva demanda en el Hospital do Barbanza. “La improvisación en la atención sanitaria no solo compromete la calidad del servicio, sino que puede tener consecuencias graves para la salud de los pacientes, por lo que la creación de nuevas unidades debe ir acompañada de una planificación rigurosa y una inversión adecuada”, concluyó Bao Carro.

