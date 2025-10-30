Desmantelan dos puntos negros de venta de drogas en una casa del lugar de Martín y en un piso del barrio de Bandourrío, en Ribeira

La casa del lugar ribeirense de Martín quedó precintada con tres cintas policiales tras la realización de la entrada y registro judicial Chechu Río

La Policía Nacional ha dado un nuevo golpe al tráfico de drogas en Ribeira al desmantelar dos puntos negros de venta de sustancias estupefacientes en el lugar de Martín y en el barrio de Bandourrío, y lo ha hecho con la participación de efectivos de diversas unidades, judicial, científica y canina, ya no sólo de la capital barbanzana, sino también procedentes de fuera. Por el momento no trascendieron oficialmente demasiados detalles de esta operación antidroga, pero si que se ha producido la detención de un varón de 57 años, F.J.M.C., alias ‘O Sero’, y se apunta a su pareja como otro de los arrestados, en este caso en un piso de la Rúa Murillo.

Pese a todo, se podría decir que, en el primer caso, llueve sobre mojado, pues hace tres años que desde la comisaría ribeirense ya se desarrolló una intervención en su residencia en Martín. Entonces acabó siendo detenido junto a otras dos personas, una de ellas su madre y propietaria de la casa y la otra su pareja, quedando estas últimas en libertad en la comisaría, misma situación que se decretó para él tras pasar por el juzgado. Además, a ese mismo individuo ya se le arrestó en abril de 2019 junto a un joven de Aguiño, pero en ese caso el juez decretó el ingreso en prisión para ambos.

Quejas vecinales

Al igual que ya sucedió en octubre de 2022, fueron las quejas vecinales sobre el trasiego de gente que acudía a ese inmueble de Martín supuestamente a comprar sustancias estupefacientes, en algunos casos a cambio de dinero y otras por objetos supuestamente robados, las que motivaron que se llevase a cabo por parte de la Policía Nacional una vigilancia. Con los indicios obtenidos en ambas ocasiones se logró la autorización judicial para la realización de una entrada y registro en ese domicilio de Martín.

Ayer, cuando todavía no había amanecido se empezó a detectar en la zona la presencia policial, que fue aumentando y se llevó a cabo la referida intervención y detención del sospechoso que, tal y como ya se indicó, es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, y al que se le atribuye un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Posteriormente, se tuvo conocimiento de la presencia policial en un piso del denominado ‘Edificio Manzanares’, en donde presuntamente la pareja del principal sospechoso también comercializa con sustancias ilegales. Allí también se tuvo conocimiento del arresto de esa mujer, también por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.