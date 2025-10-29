Mi cuenta

Ribeira

La carretera entre el lugar de Paramos y el cruce con la pista de acceso al cementerio de Castiñeiras ya cuenta con pavimento renovado

Tras el desbroce y limpieza del vial, la retirada del anterior firme y la preparación del terreno, este lunes acabó la intervención con la aplicación de nuevo asfalto en unos 3.628 metros cuadrados

Chechu López
29/10/2025 06:35
Operarios de la empresa Nemesio Ordóñez SA acometieron la aplicación de una capa de aglomerado asfáltico en caliente en el vial
Operarios de la empresa Nemesio Ordóñez SA acometieron la aplicación de una capa de aglomerado asfáltico en caliente en el vial
Cedida

El Ayuntamiento  ribeirense está trabajan do en la mejora del estado de las carreteras del municipio. Este pasado lunes, 27 de octubre, se llevó a cabo una actuación de pavimentación en el camino que discurre desde la intersección con el vial que da acceso al cementerio de Castiñeiras hasta el lugar de Paramos, por lo que fue necesario cortar la circulación en ese tramo, pero ya se reabrió al tráfico rodado.

Después de que en las semanas anteriores se procedió a realziar el desbroce y limpieza de las márgenes de dicho vial, así como a la retirada del anterior firme de la calzada y la preparación del terreno, este lunes se concluyó la intervención con la aplicación de aglomerado asfáltico en caliente en una superfie cercana a los 3.628 metros cuadrados.

La empresa Nemesio Ordóñez, SA (NOSA), resultó ser la adjudicataria de esta obra por importe de 61.517 euros, que se cofinanció con una subvención del Plan Camiña Rural 2025-2026, de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que aportó 53.008 euros, mentres que el importe restante corre con cargo a las arcas municipales.

