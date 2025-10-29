Remolcado hasta el puerto de Ribeira el pesquero ‘Segundo Mares’ tras quedar a la deriva de madrugada a causa de una avería
Salvamento Marítimo movilizó la lancha 'Salvamar Sargadelos', que recogió el barco a 8 millas al suroeste de la capital barbanzana y lo traslado a su puerto, donde iniciaron gestiones para repararlo
El barco pesquero ‘Segundo Mares’, de 14,99 metros de eslora, con casco de madera y que, principalmente, se dedica a las artes menores en el Noroeste del Cantábrico, sufrió una avería en la madrugada de ayer cuando se hallaba a aproximadamente ocho millas náuticas al suroeste de la capital barbanzana, según confirmaron a este periódico desde Salvamento Marítimo.
Fue en torno a las 4.30 horas cuando desde dicha embarcación, en la que iban cuatro tripulantes a bordo, que se encontraban en perfecto estado de salud, se contactó con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Fisterra para informar de que se encontraba a la deriva después de haber sufrido una avería en las máquinas y que le impedían continuar su rumbo.
Traslado al puerto
Entonces, desde la referida torre de Salvamento Marítimo se movilizó a la lancha 'Salvamar Sargadelos', también con base en el puerto ribeirense, que llegó hasta donde se encontraba el ‘Segundo Mares’ y, tras realizar las maniobras oportunas, procedió a remolcarlo hasta el puerto de Ribeira, en donde el barco tiene su base y a donde llegó a las 8.30 horas. Una vez en el muelle de la capital barbanzana, sus responsables procedieron a realizar las gestiones para reparar la avería y, de ese modo, poder volver a faenar lo más pronto posible.