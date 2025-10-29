Remolcado hasta el puerto de Ribeira el pesquero ‘Segundo Mares’ tras quedar a la deriva de madrugada a causa de una avería

El pesquero 'Segundo Mares' fue remolcado hasta el puerto Ribeira por la lancha ‘Salvamar Sargadelos' Chechu Río

El barco pesquero ‘Segundo Mares’, de 14,99 metros de eslora, con casco de madera y que, principalmente, se dedica a las artes menores en el Noroeste del Cantábrico, sufrió una avería en la madrugada de ayer cuando se hallaba a aproximadamente ocho millas náuticas al suroeste de la capital barbanzana, según confirmaron a este periódico desde Salvamento Marítimo.

Fue en torno a las 4.30 horas cuando desde dicha embarcación, en la que iban cuatro tripulantes a bordo, que se encontraban en perfecto estado de salud, se contactó con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Fisterra para informar de que se encontraba a la deriva después de haber sufrido una avería en las máquinas y que le impedían continuar su rumbo.

Traslado al puerto

Entonces, desde la referida torre de Salvamento Marítimo se movilizó a la lancha 'Salvamar Sargadelos', también con base en el puerto ribeirense, que llegó hasta donde se encontraba el ‘Segundo Mares’ y, tras realizar las maniobras oportunas, procedió a remolcarlo hasta el puerto de Ribeira, en donde el barco tiene su base y a donde llegó a las 8.30 horas. Una vez en el muelle de la capital barbanzana, sus responsables procedieron a realizar las gestiones para reparar la avería y, de ese modo, poder volver a faenar lo más pronto posible.