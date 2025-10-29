La sala de grabación habilitada en el edificio de la UCA de Ribeira centró el debate de la moción sobre la transferencia de dicho servicio al Sergas

La alcaldesa indicó que el edificio de la UCA es de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Sergas deberá gestionar todo lo relativo al mismo Chechu Río

“Esta moción ten o único obxectivo de tapar o despilfarro de recursos públicos nun estudo de grabación na UCA que, ademais, coincide coas súas actividades de lecer, señor Furones, e que nada teñen que ver cunha terapia asistencial nin co beneficio dos usuarios que alí están. Vostede nin falou con eles, nin eles sabían para que era aquelo no que pasaban horas traballando para vostede”. Con estas palabras respondió la portavoz del PP de Ribeira, Ana Barreiro, a la propuesta conjunta del BNG, PSOE y ediles no adscritos para que la corporación municipal solicitase la transferencia al Sergas de la Unidade de Condutas Aditivas -tiene 3.000 usuarios-, evitando su desmantelamiento.

Esto último fue el primer acuerdo solicitado y que logró el respaldo unánime, al igual que instar a que se continúe con los proyectos formativos y terapéuticos puestos en marcha, teniendo en cuenta la finalidad de la UCA. El que no prosperó, al recibir el rechazo de los 13 ediles del Gobierno local, fue el que demandaba instar al Ejecutivo local y a la Xunta a finalizar la restauración del edificio y, especialmente, a rematar y usar de manera correcta la sala de grabaciones.

Desde los grupos de la oposición se insistió en que la competencia sobre dicha unidad ya le correspondía a la Xunta desde el principio, a lo que Barreiro replicó que el Sergas ya tenía hace tiempo el compromiso de asumir todos esos servicios, pero que “foron as trabas e demoras da Fegamp as que o impediron”, pero previsiblemente se llevará a efecto el 1 de enero. La alcaldesa, Mariola Sampedro, manifestó en cuanto al personal que “non debe quedar ninguén fora”, precisando que la Fegamp sostiene que va a asumir a toda la plantilla compuesta por una docena de trabajadores, pero que luego cada uno tendrá opción de integrarse en el Sergas o quedarse en la Administración local.

Grave riesgo

El actual concejal de Sanidade y portavoz del PBBI, Vicente Mariño, culpó a su antecesor en el cargo y excompañero de partido Juan Luis Furones de poner en grave riesgo la subvención de 384.000 euros que recibe la UCA al año de la Xunta, pese a que dijo que le advirtieron que la fecha límite para la firma del convenio era el 16 de octubre y que no lo hizo para “dejar tierra quemada y, con una oscura maniobra, colar un nuevo fracaso para el futuro gobierno. Sólo por eso tendría que estar usted este salón de plenos y caerle la cara de vergüenza el haber dirigido la Concellería de Sanidade durante 2,5 años”, pero que salvaron “in extremis” esa ayuda.

Mariño indicó que Furones gastó 5.094 euros en ese estudio de grabación y más de 1.800 en mobiliario, algo de desconocieron sus compañeros de gobierno hasta que estaba comprometida esa inversión, y agregó que esa sala de grabación quedará como “símbolo de su mala gestión”. Furones replicó que la sala de grabaciones ya existía antes y que Mariño la cerró, al igual que la de pintura, de la que dijo que sigue sin reabrirse.

Gastro corriente

Con el voto favorable de los 13 concejales del equipo de gobierno (PP-PBBI) y el rechazo de los 8 componentes de la oposición (BNG, PSOE y no adscritos), salió adelante la propuesta de participación del Ayuntamiento de Ribeira en el POS+Adicional 4/2025 de la Diputación de A Coruña y destinar íntegramente a gasto corriente los casi 421.182 euros que le corresponden, de los que 350.000 euros se destinarán al servicio de alumbrado público, “para atender -según dijo la portavoz popular, Ana Barreiro- vellas demandas”, y el importe restante al de limpieza viaria.

Con sus intervenciones aún puestas en la moción de censura que derrocó al anterior gobierno, desde la oposición se le recriminó que ese importe o parte del mismo no se destinase a saneamientos, abastecimientos o pavimentaciones, para las que el portavoz del BNG, Luis Pérez, indicó que en dos años y medio lograron inversiones por 5,5 millones de euros para dotar a parroquias de esos servicios esenciales, y que eso contrata con la apuesta del actual gobierno por destinarlo a gasto corriente. Desde el Ejecutivo local acusaron a Pérez Barral de falta de coherencia, al decir que ahora predica ese mensaje cuando en enero propuso destinar la totalidad de los 797.000 euros del POS a gasto corriente, y añadieron que si optan por esa decisión es por la necesidad de “tapar os buratos que nos deixaron”.

Vertidos de la EDAR

Por su parte, la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, informó que al Ayuntamiento se le abrió un expediente en materia de saneamiento el 23 de septiembre, cuando aún mandaba su antecesor, Luis Pérez, y que se debe a “novos incumprimentos dos parámetros de verquidos da EDAR”. La primera edila agregó que esa cuestión no es la primera vez que le llega a la Administración local, precisando que ya recibió otros en la primera mitad de año y que esta última tenía 15 días para contestar y que no lo hizo, “e a ver se agora damos contestado nós”, puntualizó.

Sampedro recordó que el anterior regidor local incluyó en el presupuesto la instalación de un sistema de rayos ultravioletas por 102.000 euros y un silo de la EDAR por 80.000, “pero todos eses investimentos non se fixeron”. También se refirió a que hay un problema con una arqueta “das máis importantes, e a ver como a arranxamos, pois ten un importe superimportante ao que hai que facerlle fronte”. Y dijo que el contrato de mantenimiento remató el 30 de septiembre y “nada fixo o anterior goberno para poñelo a andar de novo. Este mes vai vir a primeira factura da que haberá que facerse cargo”, dijo la alcaldesa, quien anunció que se reunirán esta semana con el técnico que hace la auditoría del sistema.