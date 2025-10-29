La Policía Local de Ribeira localiza el camión que ocasionó dos vertidos de gasóleo de más de 3,5 kilómetros en viales que atraviesan el municipio

El GAEM, con el camión motobomba, y los Bomberos de Ribeira, aplicando dispèrsante y agua, lograron eliminar el vertido de gasóleo Cedida

La Policía local de Ribeira localizó en la Rúa Barreiro, de Palmeira, al camión que, debido a la rotura de un latiguillo, presuntamente ocasionó dos vertidos de gasóleo, que llamaban poderosamente la atención, sobre las calzadas de sendos tramos viarios que atraviesan el municipio. Fue en torno a las 9.20 horas cuando se recibió un aviso de una mancha de combustible en un tramo de unos 3 kilómetros de la carretera de titularidad provincial DP-7301, entre la rotonda del cruce de O Vilar y la glorieta de Xarás, así como en parte del vial DP-7305 en dirección hacia la parroquia de Aguiño.

Hasta el lugar se movilizó a las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), así como a la Policía Local. Esas se prolongaron hasta las 10.30 horas, momento en que se desplazaron a otro aviso por una circunstancia similar en la AC-305, entre la rotonda de As Saíñas y la curva de la antigua discoteca ‘Hesta Kurba’, en donde se remató la intervención a las 11.15 horas. Para la eliminación de los dos vertidos y restablecer las condiciones de seguridad se utilizaron 60 litros de dispersante y abundante agua a presión. Los agentes municipales iniciaron una búsqueda, que dio sus frutos al encontrar el vehículo causante cuando le trataban de reparar el latiguillo roto.