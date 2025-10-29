Mi cuenta

Ribeira

La Policía Local de Ribeira localiza el camión que ocasionó dos vertidos de gasóleo de más de 3,5 kilómetros en viales que atraviesan el municipio

El vehículo pesado sufrió la rotura de un latiguillo, que estaban tratando de reparar cuando fue localizado por los agentes municipales en la Rúa Barreiro, en Palmeira

Chechu López
29/10/2025 21:30
El GAEM, con el camión motobomba, y los Bomberos de Ribeira, aplicando dispèrsante y agua, lograron eliminar el vertido de gasóleo
El GAEM, con el camión motobomba, y los Bomberos de Ribeira, aplicando dispèrsante y agua, lograron eliminar el vertido de gasóleo
Cedida

La Policía local de Ribeira localizó en la Rúa Barreiro, de Palmeira, al camión que, debido a la rotura de un latiguillo, presuntamente ocasionó dos vertidos de gasóleo, que llamaban poderosamente la atención, sobre las calzadas de sendos tramos viarios que atraviesan el municipio. Fue en torno a las 9.20 horas cuando se recibió un aviso de una mancha de combustible en un tramo de unos 3 kilómetros de la carretera de titularidad provincial DP-7301, entre la rotonda del cruce de O Vilar y la glorieta de Xarás, así como en parte del vial DP-7305 en dirección hacia la parroquia de Aguiño. 

Hasta el lugar se movilizó a las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), así como a la Policía Local. Esas se prolongaron hasta las 10.30 horas, momento en que se desplazaron a otro aviso por una circunstancia similar en la AC-305, entre la rotonda de As Saíñas y la curva de la antigua discoteca ‘Hesta Kurba’, en donde se remató la intervención a las 11.15 horas. Para la eliminación de los dos vertidos y restablecer las condiciones de seguridad se utilizaron 60 litros de dispersante y abundante agua a presión. Los agentes municipales iniciaron una búsqueda, que dio sus frutos al encontrar el vehículo causante cuando le trataban de reparar el latiguillo roto.

