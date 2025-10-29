Mi cuenta

Ribeira

El detenido por golpear con una piedra en la cabeza a una mujer para robarle quedó en libertad pero se sigue el proceso contra él

El investigado, que sólo contestó las preguntas de su abogado, no reconoció en ningún instante la comisión de los hechos que se le atribuyen y que motivaron su arresto

Chechu López
29/10/2025 08:10
Una patrulla de la comisaría ribeirense puso al arrestado a disposición judicial ayer al mediodía
Chechu Río

Redacción / Ribeira El titular de la Plaza 1 del Juzgado de Instancia de Ribeira decretó la puesta en libertad de un individuo de mediana edad, D.S.S., al que la Policía Nacional detuvo bajo la acusación de la presunta comisión de un delito de robo con violencia, pero mantiene abierta la causa contra él. El investigado sólo respondió en la toma de declaración a las preguntas que le formuló su abogado y que tuvieron que ver con sus circunstancias personales, que puedan servirle de atenuantes en caso de una futura condena. 

Posteriormente, según ha trascendido, no hubo una comparecencia sobre la situación personal del sospechoso, ya fuera para que alguna de las partes, en este caso la Fiscalía, solicitase la prisión preventiva o medidas cautelares. Se entendió que no existe riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, así como tampoco de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que contra él no hubo denuncias recientes, ni tuvo que acudir a la sede judicial por alguna causa. 

Rápida detención

La detención de dicho individuo se produjo al amanecer del pasado domingo por agentes de la Policía Nacional de Ribeira al atribuirle la supuesta comisión de un delito de robo con violencia. Los hechos por los que se le investiga ocurrieron instantes antes en un callejón situado cerca de la Praza do Concello, cuando ese varón se acercó por la espalda a una viandante y, presuntamente, le golpeó con una piedra en la cabeza, provocándole un corte, por el que sangraba y le aplicaron puntos de sutura. Luego, el asaltante echó mano al bolso que portaba la mujer y le sustrajo la cartera y el teléfono móvil y, seguidamente, huyó del lugar. 

Pese a todo, la víctima no perdió la consciencia y pudo identificar a su asaltante, al igual que un testigo que lo vio marcharse del lugar de los hechos. Al indicarles de quien se trataba, permitió que los agentes de la comisaría se dirigieron al remolque de un tráiler que lleva meses abandonado en el muelle comercial ribeirense y en el que pernocta, donde lo arrestaron, y que a media tarde del lunes fue objeto de una entrada y registro judicial, lográndose la recuperación de parte del botín sustraído.

