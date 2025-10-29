El Ayuntamiento de Ribeira estudiará la viabilidad de su imcorporación al proyecto ‘Migramar Proemprego’ de la ONG 'Movemento pola Paz'

La concejala de Emprego e Xuventude de Ribeira, junto a la orientadora laboral y la trabajadora social, se reunión con representantes de la ONG 'Movemento pola Paz' Cedida

La concejala ribeirense de Emprego e Xuventude, Carmen Pérez, se reunió esta mañana con representantes de la ONG ‘Movemento pola Paz’ para conocer el proyecto piloto ‘Migramar Proemprego’, financiado por la Fundación La Caixa. Susana Fernández y Beatriz García, delegada y responsable de dicha organización, respectivamente, le explicaron a la edila, que estuvo acompañada por la orientadora laboral, Carolina Pampín, y por la trabajadora social, Silvia Sanjurjo, las líneas estratégicas de esa iniciativa para que desde el Ayuntamiento de Ribeira se valore su posible incorporación.

Los objeticos principales de ‘Migramar Proemprego’ son la regularización de la situación de los inmigrantes y el empleo en el sector del mar. Inicialmente, está dirigido a un total de 15 personas menores de 30 años de las áreas de influencia de O Barbanza y de Noia y que sean procedentes de países de la costa norte de África y con algún tipo de experiencia previa en el mundo de la pesca.

Cronograma

El cronograma del proyecto arrancará a principios del 2026 con la capacitación digital y la formación en idiomas para, antes de la llegada del verano, pueda iniciarse la formación profesional en el referido sector. La selección de los participantes se realizará previamente a través de un cuestionario que acredite que cumplen los requisitos para asistir al proyecto.

A este respecto, la concejala de Emprego e Xuventude se comprometió a estudiar la viabilidad del proyecto en Ribeira, pue indicó que "resulta unha iniciativa moi interesante para regularizar a situación de xente moza a través da formación e o emprego no sector do mar dada a demanda que hai de traballo e, especialmente, tendo en conta que somos o principal porto de baixura de toda Europa".